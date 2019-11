MINT21-Digital-Preis für Realschule Bessenbach

Die unterfränkische Realschule wurde für ihre Vielzahl an technischen Angeboten während der "EU Code Week" ausgezeichnet. Während dieser Projektwoche verzahnte die Realschule viele Unterrichtseinheiten mit vielfältigen Angeboten der Kooperationspartner, so heißt es vom Kultusministerium. MINT-Bausteine fanden sich demnach in einer Vielzahl an Angeboten: Beim Programmieren von Robotern, bei Schülerversuchen zum Thema Leichtbau und Biomedizin, beim Löten, bei Experimenten mit leitfähiger Knete oder beim Besuch des Mathematikums in Gießen.

"Code Week" mit insgesamt 138 thematischen Veranstaltungen

Insgesamt gab es während der "Code Week" in Bessenbach 122 thematisch passende Unterrichtssequenzen, fünf Exkursionen an außerunterrichtliche Lernorte und elf Workshops zu Themen aus Informatik, Wissenschaft, Medien oder Nachhaltigkeitsbewusstsein. Die Realschule Bessenbach ist in diesem Jahr der einzige Gewinner aus Unterfranken, außerdem werden noch acht weitere bayerische Realschulen ausgezeichnet.

MINT

Die Abkürzung MINT steht für die Fachbereiche Mathematik, Informatik, Natur und Technik – die zugehörige Initiative möchte Kompetenzen in diesen vier Bereichen fördern. Laut eigenen Angaben ist die Realschule Bessenbach seit 2010 Teilnehmer der MINT21-Initiative und ist außerdem Koordinator für das Netzwerk Unterfranken.