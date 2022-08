Minks, Waschbären und Co.: Exotische Tiere in Bayern

Anfang des Jahres machte ein Puma bundesweit Schlagzeilen. Während einer Polizeikontrolle in der Oberpfalz entdeckten die Beamten das Tier auf dem Rücksitz eines Kleinwagens, eingesperrt in einer Holzbox, geschmuggelt aus Tschechien. Seit zwei Jahren suchen die Bürger von Untertraubenbach im Landkreis Cham nach einem ausgebüxten Känguru – bisher fehlt jede Spur.

Die Liste von exotischen Tiersichtungen in freier Natur ist lang, doch bei uns leben auch Tiere, von denen man dachte, sie seien heimisch – sind sie aber nicht.

Mink kommt eigentlich aus Nordamerika

Ein Beispiel dafür ist der Mink - auch als amerikanischer Nerz bekannt. Ursprünglich kommt er aus Nordamerika. Das Tier ist aber nicht freiwillig über den großen Teich zu uns nach Europa gekommen, der Mensch hat ihn aufgrund seines Pelzes eingeführt. Markus Schmidberger vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) weiß, warum die Marderart jetzt vermehrt in Bayerns Wälder auftaucht. Grund dafür seien Tierschützer gewesen. Sie hatten in den 1980er Jahren Mink-Zuchtfarmen gestürmt und die Tiere aus ihren Käfigen gelassen. Die Folge: Der Mink hat sich in unseren Wäldern gut zurechtgefunden, überlebt und mittlerweile vermehrt.

Waschbär: 1960 erstmals im Freistaat

Ein weiteres Beispiel ist der Waschbär: Anfang der 1960er Jahre ist er erstmals im Freistaat aufgetaucht. Heute ist er in allen Landkreises in Bayern zu finden – Und er erobert auch Großstädte für sich. Besonders in Nürnberg und in Unterfranken, wie der bayerische Jagdverband schreibt, gibt es viele Waschbären. Dort plündern sie auf Nahrungs- oder Wohnungssuche Mülltonnen, zerlegen Dämmwände und Verkleidungen, schieben Ziegel vom Dach oder kommen manchmal sogar durch die Katzenklappe ins Haus.

Waschbären bedrohen aber auch heimische Tierarten, indem sie sie fressen oder zum Konkurrenten um Nahrung werden. Das betrifft zum Beispiel Birkhühner, Amphibien wie die Gelbbauchunke, die bedrohte Europäische Sumpfschildkröte und auch Fledermausarten.

Für Tierarzt Markus Baur ist die Ausbreitung des Waschbären in Bayern keine Überraschung. Er leitet die Münchner Reptilien-Auffangstation und hat ständig mit ungewöhnlichen Tieren zu tun. Seiner Meinung nach muss der Mensch damit jetzt zurechtkommen, was er verursacht hat. Der Versuch, die Tiere auszurotten wird seiner Meinung nach das Problem nicht lösen.

Invasion exotischer Tiere ist nicht zu befürchten

Es gibt auch exotische Tiere, die immer wieder in freier Natur entdeckt werden. Meistens handelt es sich um Reptilien, die von ihren überforderten Besitzern ausgesetzt wurden. Einige schaffen es sogar durch den kalten Winter. Wenn sie lebend von Passanten gefunden werden, landen sie in den meisten Fällen bei Markus Baur in der Reptilienauffangstation.

Dass gefährliche, exotische Tiere in Deutschland heimisch werden, glaubt der Tierarzt aber nicht. Für Anakondas oder Brillenkaimane sei das Klima in Deutschland immer noch zu kalt. Es werde auch in Zukunft weiterhin Auffindungen geben, doch eine Invasion braucht man laut Baur deswegen nicht zu fürchten.