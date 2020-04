Ministranten liefern Osterlicht wegen Corona nach Hause

An der großen Osterkerze in der Kirche Maria Hilf in Schweinfurt zündet Pascal Reinhold sein Teelicht an. Der Ministrant stellt es in seine Laterne und macht sich auf den Weg zur ersten Adresse auf seiner Liste. Weil Gläubige dieses Jahr an Ostern keine Gottesdienste besuchen dürfen, haben sich die Ministranten der Diözese Würzburg etwas überlegt: Mit dem Lieferdienst "Lichterando" bringen die Ministranten das Osterlicht zu den Menschen nach Hause.

Kontaktlose Übergabe

Der 18-Jährige öffnet ein Gartentörchen und läuft zur Haustür. Auf einem Tisch daneben steht eine rote Kerze in einer Laterne bereit. Der Ministrant zündet die Kerze mit seinem Teelicht an. Die Übergabe des Osterlichts erfolgt also ganz ohne Kontakt. Eine Frau öffnet ein Fenster und bedankt sich bei Reinhold. Die 74-jährige Gisela Dabisch findet die Aktion der Ministranten gut: "Da wir das Osterlicht nicht selber holen können, freut mich das natürlich sehr." Dabisch ist eine von mehr als 100 Menschen aus Schweinfurt, die sich bei "Lichterando" angemeldet haben.

"Lichterando" in 25 Gemeinden

Die Idee zu „Lichterando“ kam sehr kurzfristig auf. Circa 25 Gemeinden in der Diözese haben die Idee aufgegriffen. Neben Schweinfurt haben Ministranten das Osterlicht etwa auch in Hammelburg und in Mainaschaff verteilt. Um auch hierbei in Zeiten von Corona Sicherheit zu gewährleisten, durften die Ministranten nur alleine oder mit einem Familienmitglied unterwegs sein. Mit der Lieferung des Osterlichts will Reinhold den Menschen dabei helfen, "bestmöglich durch die schlimme Zeit mit dem Coronavirus durchzukommen".