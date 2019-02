Ministerpräsident Söder zu Gast im BR Sonntags-Stammtisch

Markus Söder will die CSU verjüngen und grüner machen. In kurzer Zeit als Ministerpräsident und CSU-Parteichef hat Markus Söder bereits einige teure Wunschprojekte auf den Weg gebracht. Amelie Fried sieht sich als eine Art "Staubsauger": Mit offenen Augen und Ohren geht Amelie Fried durchs Leben und lässt sich für ihre Bücher inspirieren.

Markus Söder

Seit März 2018 ist Markus Söder bayerischer Ministerpräsident. Im Januar hat ihn die CSU zusätzlich zu ihrem Parteichef gewählt. Dabei hatte die CSU mit ihm als Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl eines der schlechtesten Ergebnisse ihrer Geschichte eingefahren. Erstmals war er diese Woche auf dem Koalitionsgipfel. Als Nachfolger von Horst Seehofer traf er sich mit den Spitzen von CDU und SPD. Bereits im Vorfeld machte er klar, dass er bayerische Akzente setzen will - den SPD-Vorstoß zur Grundrente hält er für nicht umsetzbar.

"Was wir im Gegenteil brauchen, ist ein Grundrenten-Modell, das dem Koalitionsvertrag entspricht. Wir werden von bayerischer Seite dazu einen Vorschlag machen, wie man das zügig machen kann." Markus Söder in (BR24, 13.02.19)

Ein neues Feld für den Landespolitiker Markus Söder. Doch er will der neuen Rolle schnell gerecht werden. Deutlich wird das auch bei der Fastnacht in Franken: Hier wird der bekennende Kostüm-Fan erstmals nicht verkleidet, sondern seriös im Smoking kommen.

Amelie Fried

Nach ihrer Karriere als Moderatorin verwirklicht Amelie Fried einen zweiten Lebenstraum. Sie macht eine Ausbildung als Mediatorin und Business-Coach und gibt inzwischen ihre Erfahrungen weiter. Der 60-Jährigen ist es wichtig, mit Empathie durchs Leben zu gehen. Daher engagiert sie sich für soziale Projekte und ist unter anderem Genossin des Flüchtlings-Wohnprojekts „Bellvue di Monaco“. Nur als eines will sie sich nicht bezeichnen lassen:

"Ich bin allergisch auf den Begriff „Gutmensch“. Das ist eine perfide Gemeinheit, Menschen, die sich tatsächlich für das Gute einsetzen, und sehr viel Zeit und Liebe einsetzen, mit diesem Begriff zu diffamieren." (Amelie Fried in München.tv, 14.11.18)

Auch in ihrem aktuellen Buch „Paradies“ spielt Mitmenschlichkeit eine zentrale Rolle.

Stammgäste sind Moni Well und Klaus Bogenberger

Die Musikkabarettistin Monika Well-Hösl stammt aus der berühmten Well-Familie. Mit ihren Schwestern gründete sie 1986 die legendären „Wellküren“. Aktuell touren sie mit ihrem 14. Programm „Abendlandler“ durch Bayern. Moni Well ist Stammgast im Sonntags-Stammtisch.

Der Wissenschaftler Klaus Bogenberger ist ein gefragter Mann, immer wenn es um Verkehrsprobleme in München geht. Der gebürtige Vilshofener erforscht Staus und entwickelt Ideen, was man gegen den Verkehrsinfarkt in Großstädten tun kann. Ab 20. Januar ist der lebenslustige Wissenschaftler Stammgast im Brunnerwirt.