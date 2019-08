Ministerpräsident Söder im ARD-Sommerinterview

Im Mittelpunkt des Sommerinterviews mit CSU-Chef Markus Söder soll der Klimaschutz stehen. Auf Themen aus diesem Bereich hat er in jüngster Zeit mit am meisten Wert gelegt. Gefordert hat er unter anderem eine bessere Förderung des Bahnfahrens oder den schnelleren Ausstieg aus der Kohleverstromung. Auch um Windkraft in Bayern kann es gehen.

Sommerinterview mit Söder auch zur Migrationspolitik

Kritisch wird das Interview die Hintergründe beleuchten. Ist es echte Überzeugung - oder sollen nur die in Bayern politisch erstarkten Grünen in Schach gehalten werden? Fragen wird es aber auch zur Migrationspolitik geben, und warum sich Söder in letzter Zeit dazu kaum noch äußert.

Ab 13 Uhr im Netz – um 18:30 Uhr im "Bericht aus Berlin"

Um 13 Uhr wird die Sendung aufgezeichnet. Auf den Seiten der Tagesschau können Interessierte die Aufzeichnung live mitverfolgen. Im Fernsehen ausgestrahlt wird sie dann im Ersten um 18:30 Uhr in der Sendung "Bericht aus Berlin".

Im Anschluss an die Aufzeichnung um 13 Uhr folgt das Online-Format "Frag selbst". Auf den Facebook-, Twitter- und YouTube-Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" können Userinnen und User selbst Fragen an Markus Söder stellen. Seine Antworten können Sie dort dann ebenfalls live mitverfolgen. Übertragen wird aber auch auf der Seite von tagesschau.de.

Die wichtigsten Antworten des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chefs fassen wir aber auch hier, auf BR24, für Sie zusammen.