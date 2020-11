Weihnachtsferien starten in Bayern früher

Bayern zieht wegen Corona die Weihnachtsferien vor: Statt am 23. Dezember beginnen sie schon am 21. Dezember. Wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dem Bayerischen Rundfunk sagte, ist der letzte Schultag damit Freitag, der 18. Dezember.

Mit dem früheren Ferienbeginn vergrößere sich der Abstand zwischen Unterricht und Weihnachten, sagte Söder weiter. "Damit verbessern wir die Möglichkeiten, dass die Familien in Bayern das wichtigste Fest des Jahres gesund und unbeschwerter feiern können." Das Infektionsrisiko werde durch die fast einwöchige Karenzzeit zwischen Schulunterricht und Weihnachten "erheblich gesenkt".

Auch Nordrhein-Westfalen hat Weihnachtsferien früher angesetzt

Vor einigen Tagen hatte bereits Nordrhein-Westfalen die Weihnachtsferien früher angesetzt. In vielen anderen Ländern beginnen sie ohnehin schon am 21. Dezember.

Vor wenigen Wochen hatte sich der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) noch dagegen ausgesprochen, an den Weihnachtsferien-Terminen zu rütteln. Solche Debatten verursachten nur Unruhe, hatte der Minister dem BR gesagt. Er wolle die Diskussion weder mit Verkürzung noch mit Verlängerung führen. Es gebe so viele Themen, die man in der Schule lösen müsse, dass man nicht ständig über die Ferien reden solle, sagte Piazolo.