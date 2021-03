BR24Live 11.50 Uhr: Söder informiert über Testkonzept an Schulen

Ab kommendem Montag sollen in Bayern wieder Schüler aller Jahrgangsstufen zurück an ihre Schulen. In allen Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz unter 100 soll es dann wieder Wechselunterricht geben. Wo der Wert von 50 unterschritten wird, sollen alle Grundschüler sogar wieder zurück in den vollständigen Präsenzunterricht. Einen wichtigen Baustein zur Durchführung eines sicheren Präsenzunterrichts sieht die Staatsregierung in regelmäßigen Corona-Schnelltests.

Nürnberger Sigena-Gymnasium entwickelte Testkonzept

Um sich von der praktischen Durchführung dieser Tests ein Bild zu machen, besuchen Ministerpräsident Markus Söder und Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (beide CSU) heute das Nürnberger Sigena-Gymnasium. Dort wurde ein lokales Testkonzept entwickelt, in das auch das Personal der benachbarten Kindertagesstätten einbezogen wird.

Ministerpräsident Söder hatte in den vergangenen Tagen betont, dass es in Bayern genug Schnelltests für Schulen und Kitas gebe. Gleichzeitig hatte er an alle Beteiligten appelliert, die Selbsttests zu nutzen. Derzeit werden im Freistaat hunderttausende Schnelltests ausgeliefert. Laut dem bayerischen Gesundheitsministerium können sich das Personal in Kitas und die Lehrkräfte an den Schulen künftig zweimal wöchentlich auf Corona testen lassen.

Kritik vom Lehrerverband an Lockerungen

Daneben gibt es im Freistaat weiter das kostenlose Corona-Testangebot für alle – allerdings bekommt man bei dem dafür verwendeten PCR-Test das Ergebnis nicht sofort, sondern manchmal sogar erst nach einigen Tagen. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband hatte angemahnt, dass Lockerungen beim Schulunterricht erst dann in Ordnung seien, wenn alle Lehrerinnen und Lehrer getestet und geimpft seien.