Ministerpräsident Kretschmann will im Bayerwald Urlaub machen

Der Tourismusverband Ostbayern freut sich über die Nachricht, dass der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, in diesem Jahr seinen Sommer-Urlaub im Bayerischen Wald verbringen und hier unter anderem Wandern will. Das hatte der Grünen-Politiker in einem Zeitungsinterview angekündigt.

Kein Urlaub im Ausland wegen Corona

Von Urlaub im Ausland hatte er wegen der Corona-Pandemie aktuell abgeraten. Wie eine Sprecherin des Tourismusverbands Ostbayern auf Nachfrage dem BR sagte, sei es für die Region "eine große Ehre", dass der Politiker hier Urlaub machen will.

Erholung "in grüner Waldnatur"

Man wünsche ihm einen "wunderschönen Aufenthalt", werde aber seine Privatsphäre respektieren. Wo genau Kretschmann urlaubt, wisse der Verband nicht. "Der Bayerische Wald steht für gute Erholung in grüner Waldnatur", so die Verbandssprecherin, "und die wünschen wir ihm."