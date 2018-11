Ministerium: Umstrittenes Eichenzentrum kommt ins Hafenlohrtal

Die "Bürgerbewegung Freunde des Spessarts" war mit einem Gegenvorschlag zum bisher geplanten Standort an die Öffentlichkeit getreten: Statt des umstrittenen Eichenzentrums im Hofgut Erlenfurt solle ein sogenanntes Spessartzentrum entstehen - und zwar im Schloss Luitpoldshöhe bei Rohrbrunn. Der Eigentümer des Schlosses habe bereits seine Bereitschaft signalisiert. Und die Vorteile lägen - so zumindest die Ansicht der "Freunde des Spessarts" - auf der Hand. Zum einen liege das ehemalige Jagdschloss des Prinzregenten Luitpold von Bayern direkt an der A3. Außerdem sei die Infrastruktur besser als im wenig besiedelten und geschützten Hafenlohrtal.

"Freunde des Spessarts" hoffen weiter auf Alternative

Doch im bayerischen Landwirtschaftsministerium stößt der Vorstoß aus dem Spessart bisher auf wenig Zustimmung. Nein, das Eichenzentrum im Hofgut Erlenfurt im Hafenlohrtal sei beschlossene Sache, schreibt nun das Landwirtschaftsministerium auf Nachfrage des BR. Eine Änderung der Konzeption werde nicht in Betracht gezogen. Dennoch: Die "Freunde des Spessarts" bleiben optimistisch, sagte Bernd Kempf von der Initiative dem BR - auch, weil die CSU nun nicht mehr alleine im Freistaat regiere.

"Die Hoffnung fußt auch darauf, dass die Politik auf die regionale Stimmungslage doch auch Rücksicht nimmt - vor allem, wenn sich die Ausgangssituation geändert hat. Als man den Beschluss gefasst hat, wusste man ja nicht, dass man eine viel bessere Möglichkeit hat. Und vernünftige Menschen müssen auch in der Lage sein, Beschlüsse zu überdenken." Bernd Kempf, "Freunde des Spessarts"