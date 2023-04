Ministerium: In Bayern keine Abi-Panne wie in NRW möglich

Die kurzfristige Verschiebung der ersten schriftlichen Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen wegen technischer Schwierigkeiten sorgt für Wirbel - sowohl Ministerpräsident Hendrik Wüst als auch Bildungsministerin Dorothee Feller (beide CDU) baten die betroffenen Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte um Verzeihung. Bayerische Abiturientinnen und Abiturienten, für die nächsten Mittwoch die schriftlichen Prüfungen beginnen, brauchen nach Angaben des Kultusministeriums in München eine ähnliche Panne nicht zu befürchten.

Ein Ministeriumssprecher verweist auf BR24-Anfrage darauf, dass es im Freistaat ein anderes Prozedere gebe als in NRW: "Die Prüfungsaufgaben werden nicht digital, sondern in Papierform übermittelt und am Morgen des jeweiligen Prüfungstags an den Schulen geöffnet." In Nordrhein-Westfalen hatte es am Dienstag beim Download der schriftlichen Abituraufgaben für das Zentralabitur eine massive Störung gegeben. Die eigentlich für heute vorgesehenen Prüfungen in den Fächern Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik wurden wurden deswegen auf Freitag verschoben.

Ministerium erwartet "erfolgreiche Durchführung"

In Bayern wird dem Ministeriumssprecher zufolge seit zweit Jahren eine mögliche Umstellung auf eine digitale Verteilung geprüft und erprobt, zum Beispiel über die digitale Bereitstellung von zusätzlich erforderlichen Audiodateien. "Dass jedoch auch digitale Übertragungswege - nicht nur im Schulbereich - gefährdet sind, zeigt der aktuelle Vorfall in Nordrhein-Westfalen."

Das Kultusministerium entwickle seine Vorkehrungen auf Basis bisheriger Erfahrungen und Rückmeldungen stetig weiter, die Abläufe im Freistaat seien eingespielt, betonte der Sprecher. Daher sei "wieder von einer erfolgreichen Durchführung der Abiturprüfung in Bayern" auszugehen.

Bei Diebstahl kommen Ersatzaufgaben zum Einsatz

Ähnlich reagierte der Bayerische Philologenverband. "Eine Technikpanne wie in NRW wird es bei den bayerischen Abiturprüfungen 2023 nicht geben," schrieb der Verband der Lehrkräfte an Gymnasien und Beruflichen Oberschulen auf Twitter. Denn in Bayern komme derzeit beim Abitur - ausgenommen die Tondokumente für die Hörverstehen-Tests - kein Downloadverfahren zum Einsatz.

Auch in Bayern hatte es in den vergangenen Jahren zwar vereinzelt Aufregung um Prüfungsaufgaben gegeben - aber aus ganz anderen Gründen: 2020 stahlen Schüler aus dem Tresor eines Bamberger Gymnasiums die Aufgaben für das Deutsch-, Englisch- und Latein-Abitur. Daraufhin bekamen alle Abiturienten in Bayern die für solche Fälle vorbereiteten Ersatzaufgaben. Die Täter wurden im vergangenen Jahr zu Bewährungsstrafen verurteilt. 2018 bekamen Bayerns Fachabiturienten Ersatzaufgaben in Englisch und Mathematik: Aus der FOS in Karlsfeld war ein 100 Kilogramm schwerer Tresorwürfel entwendet worden - samt den ursprünglichen Aufgaben. Eine Terminverschiebung war nicht nötig.