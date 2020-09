Ministerium: Allgäuer Tierschutzskandale gingen 2020 weiter

Kälber ohne Trinkwasser, kranke Tiere ohne Behandlung - die Allgäuer Tierschutzskandale aus dem vergangenen Jahr sind 2020 offenbar einfach weitergegangen. So steht es in einem Bericht des Verbraucherschutzministeriums an die Landtags-SPD. Sie wird deshalb heute im zuständigen Landtagsausschuss ein härteres Durchgreifen der Bayerischen Behörden und schärfere Gesetze fordern.

Landtags-SPD sieht Behördenversagen

Florian von Brunn ist "schockiert", dass die Tierschutzverstöße in den Milchviehbetrieben, etwa in Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu) und Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu), auch in diesem Jahr einfach weitergegangen sind. Für den Verbraucherschutzexperten der Landtags-SPD ist das "eklatantes Behördenversagen“, schließlich wurden die Betriebe seit Sommer 2019 von den Amtstierärzten häufig kontrolliert.

Dass die Amtsärzte immer noch "Kälber ohne Wasser, Kälber ohne Futter, schlecht versorgte Kühe“ und Tiere die eingeschläfert werden müssen vorfanden, das zeige, so von Brunn zum BR, dass die Behörden "offenkundig zahnlos“ seien. Dass tierquälerische Bauern einfach so weiter machen, dass könne so nicht sein.

Verstöße noch bis Mai 2020

Das Bayerische Verbraucherschutzministerium zählt in seinem Bericht an die SPD die Kontrollen auf den unterschiedlichen Allgäuer Bauernhöfen detailliert auf. Bis in den Mai 2020 hinein wurde mit Strafanzeigen, Zwangsgeldern oder Subventionskürzungen reagiert: wegen überbesetzter Ställe, Kälber ohne Heu oder "Zufügen von länger anhaltenden erheblichen Schmerzen und Leiden".

Strengere Gesetze und mehr Förderung für anständige Tierhalter

Weil das Tierleid aber trotzdem nicht gestoppt werden konnte, fordert die Bayern-SPD mehr Strafanzeigen, eine bundesweit gültige Rinderhaltungsverordnung und schärfere Bundesgesetze. Tierhaltungsverbote sollen so leichter durchgesetzt werden können.

Außerdem fände es die SPD hilfreich, wenn die Staatsregierung eine "Expertenkommission Tierschutz in der Nutztierhaltung" gründen würde, um Empfehlungen zur tierwohlorientierten Haltung von Rindern zu erarbeiten. Flankieren soll das eine "groß angelegte Förderoffensive" um die "anständigen Landwirte" bei der Optimierung des Tierwohls zu unterstützen.