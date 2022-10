Ministerin Scharf: "Bayern barrierefrei 2023" nicht zu schaffen

Gerade ist Werner Graßl am Münchner Marienplatz noch allein in die U-Bahn eingestiegen. Jetzt, zwei Haltestellen weiter am Goetheplatz, braucht er Hilfe – die Schwelle zwischen U-Bahn und Bahnsteig ist einfach zu hoch. Graßl sitzt im Rollstuhl. Vor dreißig Jahren hatte er als Bergführer beim Alpenverein einen Kletterunfall und stürzte zehn Meter in die Tiefe. Seitdem ist er querschnittgelähmt.

Dass er noch immer um Hilfe bitten muss, wenn er U-Bahn fährt, stört ihn – denn eigentlich sollte das nicht mehr nötig sein. Im Jahr 2013 versprach der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) in einer Regierungserklärung: "Bayern wird in zehn Jahren komplett barrierefrei – im gesamten öffentlichen Raum, im gesamten ÖPNV." Außerdem kündigte Seehofer ein Investitionsprogramm "Bayern barrierefrei 2023" an. Doch nun, wenige Monate vor Ablauf der Frist, ist klar: Die Bayerische Staatsregierung wird ihr selbst gesetztes Ziel verfehlen. Graßl überrascht das nicht: "Ich bin überzeugt, dass die meisten Menschen mit Behinderung damals gleich gewusst haben: Dieses Versprechen ist nicht einzulösen."

CSU-Sozialministerin Ulrike Scharf verteidigt bei BR24 die Ankündigung aus dem Jahr 2013: "Dieses Ziel auszugeben war sehr wichtig. Allerdings wissen wir auch, dass es sehr ehrgeizig war." Aus Gesprächen mit Betroffenen habe man immer wieder erfahren, dass es in dieser Zeit nicht zu schaffen sei. Dennoch habe der Freistaat viel erreicht. So seien beispielsweise über 80 Prozent der Linienbusse inzwischen barrierefrei, bei den öffentlich zugänglichen Gebäuden liege die Quote bei über 60 Prozent. Man könne stolz und froh sein, dass sich im Bereich der Barrierefreiheit "wahnsinnig viel" getan habe, so die Ministerin.

Grüne: Sammelsurium von Einzelmaßnahmen ohne Ziel

Die Opposition widerspricht diesem Befund deutlich. Kerstin Celina, sozialpolitische Sprecherin der Grünen im bayerischen Landtag, sagt, sie sei "entsetzt, wie wenig passiert ist". Viele Punkte seien nicht mal annähernd angegangen worden. Laut Celina sei Seehofers Programm vom aktuellen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) nicht aufgenommen worden: "In seinen gesamten Regierungserklärungen findet sich nichts oder nahezu nichts zum Thema Inklusion." Unter Söder dümple das Programm vor sich hin. Sie habe über die gesamt Zeit stets eine klare Strategie und Schwerpunkte der Staatsregierung vermisst, wie Bayern Jahr für Jahr barrierefrei werden soll, sagt Celina: "Es ist ein Sammelsurium von Einzelmaßnahmen ohne Zwischenschritte, ohne Ziel, ohne Kontrolle, ohne echten durchschlagenden Erfolg."

Scharf: Bayern fördert freiwillig Ausbau von Bahnhöfen

Ministerin Scharf kann den Vorwurf der fehlenden Strategie nicht nachvollziehen: "Wir haben ganz konkret einen Kabinettsausschuss, der regelmäßig tagt." Außerdem gäbe es sechs klar definierte Bereiche, in denen Teilhabe am öffentlichen Leben für alle Menschen ohne Hürden möglich sein soll, darunter Mobilität, Bildung und staatliche Gebäude. Ein besonders Anliegen sei ihr außerdem die Barrierefreiheit bei Information und Kommunikation, sagt Scharf. Es gehe darum, "die Teilhabe für Menschen, die blind oder gehörlos sind, sicherzustellen". Auch der Einsatz von sogenannter "Leichter Sprache" im Internet sei Thema.

Bayern gebe für Barrierefreiheit viel Geld aus – knapp 790 Millionen Euro waren es in den Jahren 2015 bis 2021, im aktuellen Haushalt kommen nochmal 146 Millionen Euro dazu. Damit steige der Freistaat auch freiwillig in Bereiche ein, für die er nicht zuständig sei. "Die Barrierefreiheit der Bahnhöfe ist Aufgabe der Deutschen Bahn", sagt Scharf. Von den gut 1.000 Bahnhöfen in Bayern sind laut Ministerium knapp die Hälfte komplett barrierefrei – mit großen regionalen Unterschieden. In Oberbayern und Mittelfranken sind es knapp über 50 Prozent, in Schwaben hingegen nur gut 20 Prozent. Was die Zahl der Reisenden angeht, sieht die Bilanz besser aus. Laut Scharf können in Bayern rund 80 Prozent aller Einstiege barrierefrei stattfinden. "Wichtig ist, dass wir hinschauen: Wo treffen wir die meisten Menschen", so Scharf.

1,9 Millionen Menschen mit Behinderung in Bayern - profitieren würden aber viel mehr

Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands VdK-Bayern, ist mit dem Fortschritt im Freistaat alles andere als zufrieden: "Das Versprechen 'Bayern barrierefrei' ist nicht annähernd erreicht." Mascher betont, dass Barrierefreiheit "kein Nischenthema" sei. In Bayern haben rund 1,9 Millionen Menschen einen Grad der Behinderung, davon sind 1,2 Millionen schwerbehindert – das entspricht knapp zehn Prozent der Gesamtbevölkerung. Allerdings sei ein viel größerer Personenkreis von Barrieren im Alltag betroffen: "Zum Beispiel Menschen, die vorübergehend eingeschränkt sind, weil sie einen Sportunfall hatten. Es sind Väter und Mütter mit Kinderwagen, es sind alte Menschen."

Diesen Punkt unterstreicht auch die sozialpolitische Sprecherin der SPD, Ruth Waldmann. Geld für Barrierefreiheit käme nicht nur den zehn Prozent zugute, die dringend darauf angewiesen sind, sagt Waldmann. Für mindestens 30 Prozent brächten weniger Barrieren eine erhebliche Erleichterung und für 100 Prozent der Bevölkerung mehr Komfort. "Einen Schaden hat davon keiner, sondern wir haben dann einen gemeinsamen öffentlichen Raum", sagt Waldmann. Auch der querschnittgelähmte Münchner Werner Graßl wünscht sich mehr Bewusstsein: "Jeder, der hier in der Fußgängerzone unterwegs ist, kann morgen in meiner Lage sein.“

Plakette "Bayern barrierefrei": Ein Qualitätsmerkmal?

Kritik von der Opposition gibt es auch am Signet "Bayern barrierefrei". Diese Plakette verleiht das Sozialministerium Unternehmen, Kommunen und Organisationen, die sich für Barrierefreiheit engagieren. Allerdings gebe es keine klaren Kriterien, nach denen dieses Signet verliehen wird, sagt Grünen-Politikerin Celina: "Es gab keine Beteiligung von Behindertenverbänden, sondern bekommen hat man das nach Aussage des Staatsministeriums, wenn man deutlich gemacht hat, dass man sich bemüht und tatsächlich einen Unterschied gemacht hat." Das sei aber keine Definition von Barrierefreiheit. Wenn beispielsweise eine barrierefreie Toilette in Räumlichkeiten eingebaut werde, die für sehbehinderte Menschen ungeeignet ist, helfe das nicht weiter, so Celina. In den Augen von SPD-Politikerin Waldmann ist das Signet des Ministeriums eine "Schaufensterveranstaltung".

CSU-Ministerin Scharf verteidigt die Plaketten, sie schafften Bewusstsein und seien ein "Qualitätsmerkmal" beispielsweise für Unternehmen, Sporteinrichtungen und öffentliche Gebäude. Die Nachfrage sei groß, über 4000 Signets habe das Ministerium bereits vergeben. Die Kriterien seien "umfassend" und je nach Einrichtung "individuell". "Es macht einen Unterschied, ob Sie beispielsweise eine Kletterhalle als barrierefrei auszeichnen oder einen Linienbus im ÖPNV", sagt Scharf. Sollte ein Bewerber die Barrierefreiheit nicht in der gewünschten Güte erfüllen, gebe es nach einem Gespräch immer die Möglichkeit für Nachbesserungen und Korrekturen. Das Signet werde "in den allermeisten Fällen auch ausgegeben", so Scharf.

Der AfD fehlt es an der "nötigen Ernsthaftigkeit"

Auch die bayerische AfD hält die Barrierefreiheit in Bayern für nicht ausreichend. Die Staatsregierung sei mit ihren Plänen "krachend gescheitert", sagt Fraktionschef Uwe Singer. Es müsse "einfach das nötige Geld in die Hand genommen werden, um die Barrierefreiheit entscheidend voranzubringen". Handlungsbedarf sieht Singer vor allem im Bereich der Digitalisierung. Seine Partei habe Anträge gestellt, um das Leben von Menschen mit Behinderung zu verbessern. Diese würden jedoch aus ideologischen Gründen abgelehnt und nicht angemessen diskutiert. Der Staatsregierung wirft Singer vor, "nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit" an die Sache herangegangen zu sein und die notwendigen finanziellen Mittel nie bereitgestellt zu haben.

Diesen Punkt greift auch SPD-Politikerin Waldmann auf: "Wenn sich die gesamte bayerische Staatsregierung mit ihrer geballten Power, die sie ja gerne bundesweit zur Schau stellt, hinter das Ziel geklemmt hätte, dann wäre wirklich was vorangegangen." Stattdessen gebe es gerade bei Schulen, Kitas und Arztpraxen noch große Mängel. Für kommunale und privatwirtschaftliche Investitionen in Barrierefreiheit stellt der Freistaat keine gesonderten Mittel zur Verfügung. Das Sozialministerium verweist an dieser Stelle auf den kommunalen Finanzausgleich, durch den bereits "massiv unterstützt" werde. Im privaten Bereich gelte, "dass jeder Akteur die Barrierefreiheit in seinem Verantwortungsbereich eigenverantwortlich verwirklicht".

Einen neuen fixen Zeitplan gibt es nicht

Der Freistaat wird das Ziel "barrierefrei bis 2023" also nicht erreichen. Auf einen neuen, fixen Zeitplan will sich Sozialministerin Ulrike Scharf nicht festlegen: "Wir stellen fest, dass es eine Daueraufgabe bleiben wird." Bayern barrierefrei bleibe ein Ziel, "das wir hoffentlich bald erreichen, ohne klar eine Jahreszahl nennen zu können". Dafür wolle sie gemeinsam mit den Verbänden kämpfen.

VdK-Präsidentin Mascher findet, man müsse weiter und mit stärkerem Druck deutlich machen, worum es geht. Auch an Örtlichkeiten mit nur wenigen Stufen könne die Antwort nicht lauten: "Da ist doch immer irgendjemand da, der hilft. Das kann nicht sein", so Mascher. Auch Werner Graßl sieht das so – für ihn bedeutet "barrierefrei“, auf keine fremde Hilfe angewiesen zu sein. Zum Beispiel in einen Bus einsteigen zu können, ohne dass der Busfahrer extra die Rampe für ihn ausklappen muss. Inzwischen wisse er, dass selbstständiges Leben weitgehend möglich ist – wenn es die Verhältnisse erlauben. "Der Kern bei allem ist für mich immer, selbst zurechtzukommen und keine Hilfe zu brauchen", sagt Graßl.