Ministerin Scharf: 12 Arbeitsstunden am Tag sollen möglich sein

Vor Beginn der ConSozial 2022 im Nürnberger Messezentrum hat die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) nochmals betont, dass sie flexiblere Arbeitszeiten gerade auch in der Sozialwirtschaft fordert. "Wir müssen offen über eine längere Arbeitszeit an einzelnen Tagen von bis zu zwölf Stunden und eine Wochenarbeitszeit von 48 Stunden diskutieren – flexibel und auf freiwilliger Basis der Beschäftigten", sagte Scharf. Die ConSozial wird vom Bayerischen Sozialministerium veranstaltet.

Forderung nach flexiblem Arbeitszeitgesetz für Sozialwirtschaft

Sie fordere ein modernes, flexibles Arbeitszeitgesetz für die Sozialwirtschaft. Dazu müssten alle Beteiligten an einen Tisch – Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Gewerkschaften und Politik. Gerade die Gewerkschaften hatten die Forderungen der Sozialministerin bereits kritisiert.

Nun fügte Scharf hinzu: "Wir müssen neue Wege gehen". Die Sozialwirtschaft sei mit rund 450.000 Beschäftigten einer der bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren in Bayern", sagte die Ministerin. Sie lebe von den Beschäftigen, die mit Kopf, Herz und Verstand tätig seien. "Niemand soll mehr arbeiten – aber wir müssen die Strukturen dringend erneuern und Flexibilität gewährleisten", fügte sie hinzu. Gesundheits- und Arbeitsschutz seien maßgebend, sagte sie vor dem Beginn der zweitägigen Fachmesse für Sozialpolitik in Nürnberg.

Sozialmesse mit neuesten Trends der Branche

Das diesjährige Motto der ConSozial lautet "Ökologisch denken, sozial handeln, Zusammenhalt nachhaltig stärken", wie die Organisatoren mitteilen. Die nach eigener Aussage führende Fachmesse für die Sozialbranche im deutschsprachigen Raum will einen Überblick über die neuesten Entwicklungen sowie Trends in dem Bereich geben. Parallel zur ConSozial findet im Nürnberger Messezentrum der KITA-Kongress statt, der sich an Fach- und Führungskräfte von Kindertageseinrichtungen wendet.

Preisverleihung am Abend

Auf der Messe werden zudem innovative Produkte und Ideen vorgestellt, wie zum Beispiel eine niederschwellige Bedienungshilfe für Tablets, die Senioren den digitalen Zugang erleichtern soll. Dies ist eines von insgesamt zehn Ideen sozialer Start-ups, die für den Sozialen Innovationspreis nominiert sind. Der Preis soll am Abend verliehen werden. Im Rahmen der ConSozial soll am Mittwoch auch der Rummelsberger Journalistenpreis verliehen werden. Eine Jury wird die drei besten Beiträge prämieren, die sich "auf einzigartige Weise mit Themen rund um Inklusion und gesellschaftliches Zusammenleben beschäftigt" haben.

Mit Informationen von dpa