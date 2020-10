Ministerin Kaniber sagt Schweinehaltern Hilfen zu

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) will die bayerischen Schweinehaltern in der aktuellen Situation mehr unterstützen. Das hat sie am Donnerstag beim Besuch eines Bauernhofes in Fürstenzell im Landkreis Passau gesagt. Einschränkungen in den Schlachtbetrieben aufgrund der Corona-Pandemie sowie das Auftreten der Afrikanischen Schweinepest (ASP) und damit verbundene Preiseinbrüche machten den Betrieben das Leben schwer. Es gehe um den Erhalt der heimischen Nutztierhaltung und der regionalen Produktion.

Unterstützung durch Förderprogramme

Eine kostendeckende Schweinehaltung sei angesichts der Umstände nicht mehr möglich, so die Ministerin. Um Schweinehalter und Ferkelerzeuger zu unterstützen, setzt Kaniber auf Investitionsförderprogramme von Bund und Land - etwa das Stallumbau-Förderprogramm der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), die bayerische Einzelbetriebliche Investitionsförderung (EIF) und das Bayerische Sonderprogramm Landwirtschaft (BaySL) sowie die Schwerpunktberatung der Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ÄELF).

Selbstversorgungsgrad mit Schweinefleisch bei rund 96 Prozent

Nach Ministeriumsangaben gibt es in Bayern rund 4.300 Betriebe, die mehr als 50 Schweine oder zehn Zuchtsauen halten. Etwa 1.800 Betriebe halten Zuchtsauen. Der Selbstversorgungsgrad mit Schweinefleisch liegt in Bayern bei rund 96 Prozent.