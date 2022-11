Ministerin Kaniber bei Autounfall verletzt

Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) ist am Montag bei einem Autounfall mit ihrem Dienstwagen verletzt worden. Kaniber gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte ein Ministeriumssprecher in München. Sie befinde sich allerdings zur ärztlichen Beobachtung in einem Krankenhaus.

Wie die Polizei dem BR bestätigte, ereignete sich der Unfall um kurz nach 10 Uhr auf einer Kreisstraße zwischen Neukirchen und Siegsdorf in Oberbayern. Dabei geriet eine 22-jährige Autofahrerin aus Österreich aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 58-jährige Autofahrerin aus Siegsdorf wich aus, geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem Dienstwagen der Ministerin.

Kaniber und zwei weitere Frauen im Krankenhaus

Die 58-Jährige wurde nach Polizeiangaben dabei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ministerin Kaniber und die Fahrerin ihres Dienstwagens wurden ebenfalls verletzt und zur Beobachtung und weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Verletzungen der beiden Frauen sind, dazu konnte die Polizei keine Auskunft geben.

Nach BR-Informationen kann die 45-jährige Kaniber nicht an der Pressekonferenz nach der Kabinettsitzung am morgigen Dienstag teilnehmen. Kaniber ist seit März 2018 Agrarministerin.