Minister verspricht Bayerns Studenten Wintersemester in Präsenz

An den Hochschulen und Universitäten in Bayern soll in diesem Wintersemester weitgehend Normalität herrschen. Das bayerische Kabinett habe sich in seiner heutigen Sitzung ganz klar zu einem "Wintersemester in Präsenz" und somit auch einem "Wintersemester der Normalität" bekannt, sagte Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) in München. "Ich will das ganz deutlich machen, weil ich erlebe, dass es draußen an den Hochschulen, bei den Studierenden und auch bei den Hochschulleitungen zum Teil Verunsicherungen gab und gibt."

Zwar müssten in der aktuellen Energiekrise alle ihren Beitrag leisten - und auch an den Hochschulen werde Energie gespart, erläuterte der CSU-Politiker. Klar sei aber: "Es soll und wird niemand frieren. Und es wird in Bayern auch keine Energieferien oder andere Experimente geben, sondern die Hochschulen bleiben offen und kommen ihrer Aufgabe nach." Das sei notwendig, denn gerade die Hochschulen hätten in den vergangenen zwei Jahren wegen Corona unter großen Zumutungen zu leiden gehabt.

So viele Studierende und Professoren wie nie zuvor

Fest steht dem Minister zufolge, dass es ein "Semester der Rekorde" wird. Laut den aktuellen Schnellmeldungen erreiche die Zahl der Studierenden mit 404.800 einen neuen Höchststand, sagte Blume. Während "anderswo in der Republik" die Zahl der Studienanfänger und der Studierenden insgesamt rückgängig seien, "erleben wir in Bayern einen weiteren Zuwachs". Mit 64.000 gebe es im Freistaat mehr Erstsemestler als vor einem Jahr.

"Auf diese Rekordzahl an Studierenden trifft auch eine Rekordzahl an Personal, und das wirkt sich dann auch in einem sehr günstigen Betreuungsverhältnis aus", betonte der Minister. Insgesamt sind laut Staatskanzlei an den staatlichen Hochschulen in Bayern mehr als 113.000 Menschen beschäftigt. Die Zahl der Stellen für das hauptberufliche wissenschaftliche Personal sei auf 41.000 gestiegen, die der Professorinnen und Professoren auf 8.000. Der Freistaat investiere dieses Jahr 5,43 Milliarden in Forschung und Lehre - das seien 30 Prozent mehr als noch im Jahr 2018.

Neue Hochschulen und 90 neue Studiengänge

Mit dem Semesterstart verbunden seien auch zahlreiche Neuerungen, sagte Blume weiter. "Wir erleben die Einrichtung von 90 neuen Studiengängen in Bayern, in allen Disziplinen." Besonders herausgreifen wolle er den Psychotherapeuten-Masterstudiengang: Bayern setze die vom Bund angestoßene Reform der Psychotherapeuten-Ausbildung mit eigener Kraftanstrengung um.

Bayern hat Blume zufolge zudem zwei neue Technische Hochschulen "am Start" - Augsburg und Würzburg-Schweinfurt. Zudem gebe es einen neuen Hochschulstandort in Traunstein: eine Außenstelle der TH Rosenheim.

Blume: Energiepreisbremse muss auch für Hochschulen gelten

Blume sieht angesichts der Energiekrise aber auch den Bund in der Pflicht - das sei auch die einmütige Erwartung seiner Ministerkollegen in allen Bundesländern. "Natürlich müssen wir den Einrichtungen unter die Arme greifen: den Studierendenwerken ebenso wie den Hochschulen, natürlich auch den Universitätskliniken und den Forschungseinrichtungen", betonte der Minister. "Natürlich ist es notwendig, dass diese Einrichtungen dann auch unter den Schutz der Energiepreisbremse fallen." Das müsse nicht nur den Gasbereich umfassen, sondern auch für den Strom gelten.

In einer Mitteilung forderte der Minister zudem Klarheit für Studierende. "Es kann nicht sein, dass sie immer noch auf die - sowieso viel zu geringe - Einmalzahlung von 200 Euro warten müssen. Das Geld muss endlich schnell und unkompliziert ausgezahlt werden." Um die erheblichen Mehrbelastungen durch die stark steigenden Heizkosten dauerhaft zu berücksichtigen, wäre dem Minister zufolge ein längerfristiger Zuschlag zu den Wohnungskosten für BAföG-Berechtigte notwendig.

Grüne: Blumes Forderung "dreist"

Die Grünen-Hochschulpolitik-Expertin im Landtag, Verena Osgyan, wies Blumes Forderung nach Bundes-Mitteln zurück: "Dass der Bund dem Freistaat jetzt Geld zum Abfedern der Energiepreise überweisen soll, ist einfach nur dreist." Hochschulen seien Landesaufgabe. "Und es war die CSU, die in den vergangenen Jahren immer vor einer Einmischung des Bundes in die Hochschulfinanzierung gewarnt hat!"