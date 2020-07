Minister stellen Konzept gegen Stalking und häusliche Gewalt vor

Polizei und Justiz in der Oberpfalz wollen künftig effizienter handeln, wenn es um häusliche Gewalt und Stalking geht. Ein Konzept dazu stellen Innenminister Joachim Herrmann und Justizminister Georg Eisenreich (beide CSU) am Vormittag in Regensburg vor.

Polizei und Justiz wollen enger zusammenarbeiten

Eine frühe Erkennung besonderer Risikofälle und eine schnelle konsequente Strafverfolgung seien entscheidend, um Betroffene zu schützen heißt es in einer Pressemitteilung. Polizei und Justiz wollen noch enger zusammen arbeiten, damit Risikofälle vorrangig bearbeitet werden, um weitere Eskalationen zwischen Tätern und Opfern zu verhindern. Zu dem Themenkomplex gehört auch die Bedrohung von Amts- und Mandatsträgern in der Politik, die in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat.

Zahlen steigen stetig an

Bei häuslicher Gewalt handelt es sich um körperliche und psychische Gewalt innerhalb einer Beziehung, angefangen von Beleidigungen über Bedrohungen bis hin zu Körperverletzungen. Die Zahlen steigen seit einigen Jahren stetig an, heißt es aus dem Polizeipräsidium. Im Jahr 2019 hat die Polizei in der Oberpfalz knapp 1.500 Fälle häuslicher Gewalt bearbeitet. Im Jahr 2018 waren es knapp noch 1.400.

Stalking-Gesetz 2017 nachgebessert

Nachstellung, im Volksmund Stalking genannt, ist seit 2007 ein Straftatbestand. Im Jahr 2017 wurde nachgebessert an dem Gesetz, dabei wurden die Rechte der Opfer gestärkt. Was das neue Konzept vorsieht, stellen die beiden Minister heute zusammen mit Polizeipräsident Norbert Zink und dem Leitenden Oberstaatsanwalt von Regensburg, Clemens Prokop vor.

Doppelmord in Schwandorf

Jüngster Fall, der für Aufsehen gesorgt hat, war der Doppelmord von Schwandorf Ende Juni. Ein 57-Jähriger soll seine ehemalige Lebensgefährtin und ihren neuen Partner erstochen haben. Der Mann soll die gleichaltrige Frau im Vorfeld mehrmals bedroht haben. Deshalb verhängte die Polizei ein Kontaktverbot und leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Bedrohung ein.

Auch am Tattag war die Polizei vor Ort. Die Frau hatte sich hilfesuchend gemeldet, weil sie ihren Ex-Partner in der Nähe ihres Hauses gesehen hatte. Die Beamten waren für längere Zeit vor Ort, konnten den 57-Jährigen aber nicht antreffen. Wenige Stunden später soll der 57-Jährige dann seinen ehemalige Partnerin und ihren neuen Freund erstochen haben.