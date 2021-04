Minister-Machtwort: Arztpraxis in Geiselhöring bleibt zunächst

Das Bemühen um eine Hausarztpraxis im niederbayerischen Geiselhöring im Labertal hat sich zumindest kurzfristig gelohnt: Das sagten am Donnerstag Geiselhörings Bürgermeister Herbert Lichtinger (CSU) und Ärztin Sandra Starke dem BR nach einer Telefonkonferenz unter anderem mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).

Patienten können vorerst weiter behandelt werden

Nach einem Machtwort des Ministers können in der Praxis weiter Patienten behandelt werden, so Lichtinger. Zumindest so lange, bis Rechtslage und Lösungsvorschläge im Ministerium und bei der KVB (Kassenärztliche Vereinigung Bayern) geprüft sind. Dies soll innerhalb der nächsten zwei Wochen geschehen.

Nachfolgerin wartet noch auf Zulassung

Bereits am vergangenen Montag hatten, wie berichtet, mehr als 150 Patientinnen und Patienten in Geiselhöring für den Fortbestand der Hausarztpraxis Starke demonstriert. Dort ist nach dem Tod von Peter Starke vor gut sieben Monaten die Zulassung abgelaufen. Medizinerin Sandra Starke würde den Praxisbetrieb fortführen, allerdings hat die Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie noch keine Zulassung als Allgemeinmedizinerin. Diese bekommt sie erst in rund acht Monaten. So lange wäre die hausärztliche Versorgung von weit mehr als 1.000 Patientinnen und Patienten in Geiselhöring nicht gesichert.