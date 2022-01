Minister Holetschek: Skepsis gegenüber 2G plus in der Gastro

Bund und Länder haben sich angesichts der stark steigenden Infektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus auf strengere Zutrittsregeln für die Gastronomie verständigt. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zeigte sich im Gespräch mit Bayern 2 jedoch skeptisch. Er trage die "Skepsis gegenüber der 2G-plus-Regel in der Gastro vollkommen mit", die Ministerpräsident Markus Söder am Freitag geäußert habe, so der Minister. Die Bayerische Staatsregierung werde die Regel in den nächsten Tagen genau prüfen und dafür auch Gespräche mit dem Hotel- und Gaststätten-Verband sowie mit Virologen führen.

Verhältnismäßigkeit abwägen

Man müsse "genau abwägen", ob die die 2G-plus-Regel für Bayern verhältnismäßig sei, sagte der bayerische Gesundheitsminister im Interview mit Bayern2. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern habe man bereits scharfe Maßnahmen beschlossen.

So gebe es demnach in Bayern bereits einige "Besonderheiten": Seit dem 23. November seien bereits Diskotheken, Schankwirtschaften und Clubs "konsequent geschlossen" worden, außerdem gebe es bereits eine Sperrstunde und die sogenannte Hotspot-Regelung, bei der bei einer Inzidenz ab 1.000 die Gastronomie schließen müsse.

Omikron-Variante beobachten

Bayern sei zudem mit seiner Skepsis gegenüber der 2G-plus-Regel in der Gastronomie nicht alleine, sagte Holetschek mit Blick auf Sachsen-Anhalt. Es sei außerdem "wichtig, auch genau auf die Entwicklung von Omikron zu schauen", da die Virus-Variante einerseits hochinfektiös sei, andererseits mildere Krankheitsverläufe bewirken würde.

Die Omikron-Frage sei am Freitag beim Bund-Länder-Treffen nicht beantwortet worden: "Welche Parameter sich da an was koppeln, konnte nicht einmal der Expertenrat richtig beantworten", so Holetschek.

Kritik von der Opposition

Kritik an der Haltung der bayerischen Staatsregierung kam von der Opposition. Bayerns SPD-Fraktionschef Florian von Brunn hatte bereits am Freitag Söders Zurückhaltung kritisiert. "Bayern muss 2G plus in der Gastronomie umsetzen", twitterte er. "Das schützt sie mittelfristig auch." Von Brunn ergänzte: "Ich vermute, Herr Söder muss erst bei Hubert Aiwanger nachfragen, ob er 2G plus in der Gastronomie machen darf..

Grünen-Politikerin Kurz: "Kulturstaat Bayern schafft sich ab"

Grünen-Politikerin Susanne Kurz klagte auf Twitter, "der Kulturstaat Bayern schafft sich dank Söder&Co" ab. "Wann Söder zuletzt wohl im Theater war? Ob er jemals im Theater war? Ob das Virus in bayerischen Theatern (2G+, Maske) gefährlicher ist als in bayerischen Wirtshäusern (2G, keine Maske), wo das gute Bier alles desinfiziert? Ob der Verfassungsrang Kultur nur Wirtshauskultur meint?", schrieb Kurz weiter.