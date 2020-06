Minister Glauber nimmt Fleischkunden in die Pflicht

Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte Thorsten Glauber, Bayerns Minister für Umwelt und Verbraucherschutz, hinsichtlich der aktuellen Debatte rund um den Fall "Tönnies":

"Wir werden auch bereit sein müssen, an der Ladentheke, an der Kasse, einen höheren Preis für die Wertschöpfung zu zahlen. Es muss bei den Kunden und bei den Produzenten die Erkenntnis kommen, dass es auch bei dem, der es produziert, ankommt." Thorsten Glauber, Minister für Umwelt und Verbraucherschutz in Bayern

Glauber will Standards bei Kontrollen und Verträgen schaffen

Wenn man sehe, dass Produkte immer günstiger werden, müsse man auch die Produktionsbedingungen im Auge behalten, so der Politiker der Freien Wähler. In dem Zusammenhang betonte Glauber, er unterstütze den Vorstoß des Bundes, die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten in der Fleischindustrie zu verbessern. "Aus meiner Sicht ist es dringend notwendig, hier wirklich Standards, Kontrollen und aber auch Vertragssituationen zu schaffen, damit wir diese Form der Arbeitsbedingungen nicht mehr haben." Bei Tönnies in Nordrhein-Westfalen sind von den rund 6.000 Mitarbeitern mehr als 1.300 positiv auf das Corona-Virus getestet worden.