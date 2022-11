Minister: Teil der Corona-Bußgelder sollte zurückgezahlt werden

Mehr als 22.000 Bußgelder wurden in Bayern vom 1. bis zum 19. April 2020 wegen Verstößen gegen die damalige strenge Ausgangsbeschränkung des Freistaats verhängt – vor gut einer Woche kippte das Bundesverwaltungsgericht diese Corona-Regelung nachträglich als unverhältnismäßig und unwirksam. Nachdem sich das bayerische Gesundheitsministerium zur Frage der Rückzahlung der Bußgelder zunächst zurückhaltend geäußert hatte, gab es nun offenbar ein Umdenken in der Staatsregierung.

"Wenn Bürgerinnen und Bürger einen entsprechenden Antrag stellen, dann bin ich der Meinung, dass in den Fällen, wo man dieses Bußgeld nicht rechtmäßig hätte erheben können, dass das dann auch zurückgezahlt wird", sagte Justizminister Georg Eisenreich (CSU) dem BR und gab damit einen Fingerzeig an die Kommunen im Freistaat. Eisenreich fügte hinzu: "Der Gesundheitsminister und ich wir sind uns in diesem Punkt einig."

Wie reagieren die Kommunen?

Mehrere Kommunen hatten bisher den Standpunkt vertreten, dass rechtskräftige Bußgeldbescheide nicht durch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts berührt würden. So sagte beispielsweise ein Sprecher der Stadt Bamberg vergangene Woche, es werde voraussichtlich nicht zu Rückerstattungen kommen. Eine ähnliche Prognose kam aus Nürnberg. Und aus dem Gesundheitsministerium hieß es noch vor wenigen Tagen, die Staatsregierung wolle die noch ausstehende schriftliche Urteilsbegründung der Bundesrichter zunächst sorgfältig analysieren. Das betreffe auch die Frage nach dem weiteren Umgang mit Bußgeldbescheiden.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte entschieden, dass die bayerische Ausgangsbeschränkung im April 2020 mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht vereinbar gewesen sei. Als mildere Maßnahme wären den Richtern zufolge damals Kontaktbeschränkungen in Frage gekommen, die den Aufenthalt im Freien mit Angehörigen des eigenen Haushalts ermöglicht hätten. Das ganztägig geltende Verbot, die eigene Wohnung zum Verweilen im Freien zu verlassen, sei ein schwerer Eingriff in die Grundrechte gewesen, betonte das Bundesverwaltungsgericht.

Aufenthalt im Freien nur bei "triftigem Grund"

Konkret ging es in dem Rechtsstreit um die bayerische Corona-Verordnung vom 31. März 2020, die von 1. bis 19. April 2020 in Kraft war. Während in anderen Bundesländern damals Kontaktbeschränkungen galten, setzten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und seine Staatsregierung mit der Ausgangsbeschränkung auf ein schärferes Mittel.

Das Verlassen der eigenen Wohnung war im Freistaat nur mit "triftigen Gründen erlaubt". Dazu zählten berufliche Tätigkeiten und Arztbesuche, Einkäufe, der Weg zum Lebenspartner sowie Sport oder Bewegung an der frischen Luft, "allerdings ausschließlich alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes". Die Polizei war angehalten, die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren.

Tausende Verstöße gegen Ausgangsbeschränkung

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden in dem konkreten Zeitraum insgesamt 22.076 Bußgelder wegen Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkung verhängt. Allein in München wurden demnach 3.840 Bußgeldbescheide ausgestellt, in Nürnberg etwa 1.300. Bei manchen sei es neben Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkung auch um Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen gegangen, hieß es.

Eine Ausgangsbeschränkung gab es in Bayern zwar schon vorher und auch noch danach – im aktuellen Verfahren ging es konkret aber nur um den Zeitraum in der ersten April-Hälfte.

FDP: "Nicht akzeptabel"

Der bayerische FDP-Fraktionschef Martin Hagen hatte in den vergangenen Tagen mehrfach eine Erstattung der Bußgelder verlangt. "Mit seiner Ausgangsbeschränkungen hat Markus Söder die Grundrechte der Bürger unverhältnismäßig eingeschränkt", sagte er kürzlich. "Es ist nicht akzeptabel, dass Bürger auf Basis rechtswidriger Verordnungen zur Kasse gebeten werden."

Hagen plädiert für eine automatische Rückzahlung. Sollte aber keine allgemeine Erstattung erfolgen, könne jeder einzelne Betroffene ein Wiederaufnahmeverfahren anstrengen. "Wir sprechen von über 22.000 Fällen – diese Klagewelle sollte man unseren Gerichten ersparen", mahnte der FDP-Politiker.

AfD will Corona-Amnestie

Die bayerische AfD-Fraktion macht sich sogar für eine sofortige "Corona-Amnestie" stark. AfD-Rechtsexperte Christoph Maier verlangte nach dem Leipziger Urteil, alle Ordnungswidrigkeitenverfahren, die im Zuge der bayerischen Corona-Verordnung nach dem 31. März eingeleitet wurden, einzustellen. "Zusätzlich fordern wir den Erlass aller diesbezüglich verhängten Bußgelder, wenn diese nicht bis zum 31. Dezember 2022 vollstreckt wurden und nicht gegen die aktuell gültige Verordnung verstoßen."