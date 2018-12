14.12.2018, 16:55 Uhr

Mini-Stromausfall legt sensible Elektronik in München lahm

Es war nur der Bruchteil einer Sekunde - doch der hat gereicht: Ein Mini-Stromausfall hat in München Aufzüge, Rolltreppen und Automaten an U-Bahnhöfen lahmgelegt. Hier sei die Elektronik besonders sensibel, so ein Sprecher der Stadtwerke.