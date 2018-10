Mini-Riesenrad bricht zusammen: Fünf Kinder verletzt

In Tirschenreuth in der Oberpfalz sind fünf Kinder auf einem Erlebnis-Bauernhof verletzt worden. Sie waren in einem kleinen Riesenrad gesessen, als dieses zusammenbrach. Die Kinder krachten samt Gondeln auf den Boden.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Offenbar war die Antriebswelle des Fahrgeschäfts abgebrochen. Laut Polizei waren acht Kinder im Alter zwischen eineinhalb und acht Jahren in den Gondeln. Fünf davon zogen sich Prellungen und Blutergüsse zu. Mit Krankenwagen und Hubschrauber wurden die verletzten Kinder zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Da der Unfall wohl eine technische Ursache hat, beantragte die Staatsanwaltschaft ein Gutachten zur Unfallklärung. Das sogenannte Zwergerlriesenrad, mit einem Durchmesser von etwa vier Metern, hatte nach Angaben eines Polizeisprechers keine Zulassung durch den TÜV und sei ein Eigenbau eines Ferien-Bauernhofs gewesen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.