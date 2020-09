Mini-Plärrer in Augsburg geht in Verlängerung

Die Sache war eilig. Deshalb hat Oberbürgermeisterin Eva Weber eine Dringlichkeitsentscheidung getroffen. Mit dem Ergebnis, dass es auf dem Augsburger Plärrer-Gelände noch eine Zeit lang nach Bratwurst und gebrannten Mandeln duften wird. Der Mini-Plärrer mit Fahr- und Spielgeschäften sowie Gastronomie-Ständen darf nun bis zum 20. September geöffnet bleiben - und damit eine Woche länger als ursprünglich geplant.

Auch andere Aktionen in Augsburg dürfen länger laufen

Auch die anderen Aktionen und Veranstaltungen im Rahmen des Programms "Sommer in der Stadt" gehen in die Verlängerung. Je nach Standort gelten hier unterschiedliche Fristen - längstens bis zum 5. Oktober. Davon profitieren die Marktkaufleute mit ihren Verkaufsständen und die Betreiber von Fahrgeschäften und Süßwarenständen, die zurzeit über die Augsburger Innenstadt verteilt sind.

Augsburg will Schaustellern helfen

Die Oberbürgermeisterin ist sich sicher, dass das Programm wirtschaftlich angeschlagenen Schaustellern dringend benötigte Einnahmen ermöglicht. Damit könnten Insolvenzen vermieden und Arbeitsplätze gesichert werden.

Lebensfreude trotz Corona

Außerdem wertet die CSU-Politikerin den "Sommer in der Stadt" als Beitrag dazu, den Menschen in Augsburg in der Corona-Krise "Lebensfreude zu schenken". Familien mit Kindern und Erwachsene aller Altersgruppen nähmen die Angebote gerne an. Zudem haben sich nach den Worten der Oberbürgermeisterin die ausgearbeiteten Schutz- und Hygienekonzepte bewährt, "so dass nichts gegen eine Verlängerung spricht".