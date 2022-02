Mini-Feuerwehrauto für die Waischenfelder Löschzwerge

Elena öffnet mit Schwung das seitliche Rollo das nagelneuen Kinder-Feuerwehrfahrzeugs, das die Neunjährige um wenige Zentimeter überragt. Elena ist eine von 22 "Löschzwergen" – so heißen die Mitglieder der Kinderfeuerwehr in Waischenfeld, einem malerischen Ort in der Fränkischen Schweiz. Hinter dem Rollo sieht es fast genauso aus wie im großen Bruder des Mini-Autos, dem Löschgruppenfahrzeug LF20/16. Elena zeigt auf mehrere aufgerollte Schläuche und beweist ihr Fachwissen: "Die D-Schläuche sind die kleinsten, B ist der größte, C ist mittendrin."

Zwei Jahre Bauzeit für Mini-Löschfahrzeug

Bis Ende Januar hatten die "Löschzwerge" nicht geahnt, dass für sie bereits seit zwei Jahren an einem Mini-Löschauto gebaut wird. Das gesamte Team um Daniel Brand, der die Kinderfeuerwehr gemeinsam mit einer Kameradin leitet, hatte das Projekt geheim gehalten. Am 29. Januar versammelten sie die Löschzwerge im Gerätehaus und beobachteten, wie ihr Mini-Löschfahrzeug an einem langen Stab aus einem Hänger gezogen wurde. Die zehnjährige Lea erzählt, sie habe zuerst gedacht, die angekündigte große Überraschung sei ein Bollerwagen. "Als ich dann das Auto gesehen habe, habe ich mich total gefreut!".

Mit Blaulicht und Lichtmast wie beim großen Original

Das Mini-Einsatzfahrzeug ist gar nicht so mini: etwa zwei Meter lang und 1,65 Meter hoch. "Alle verbauten Teile sind Original-Bauteile", berichtet Daniel Brand nicht ohne Stolz. Er hatte die Idee für das Fahrzeug gehabt und zahlreiche Hersteller mit ins Boot geholt. Diese bauten Elemente wie den drei Meter hohen Lichtmast, die Schläuche in verschiedenen Längen oder den Blaulichtbalken exakt wie für die großen Fahrzeuge nach – nur in Miniaturformat. "Den Unternehmen und auch uns waren immer drei Dinge wichtig", blickt Daniel Brand zurück: "Das Fahrzeug sollte ein großes Spielzeug für die Kinderfeuerwehr sein, für Brandschutzerziehung genutzt werden und als Werbung für die Löschzwerge dienen."

Vorfreude auf die Übungen nach Corona-Beschränkungen

Wegen Corona konnten die 22 Waischenfelder Löschzwerge ihr Fahrzeug bisher nur bestaunen. Wenn Treffen wieder möglich sind, wird das Mini-Löschfahrzeug endlich im Mittelpunkt stehen und die Übungen zu einem spannenden Erlebnis machen. Hinter den Rollos steckt alles, was eine Kinderfeuerwehr braucht: Schläuche und Anschlüsse, Pylonen, von denen Tennisbälle mit dem Wasserstrahl gespritzt werden, Helme, Sicherheitshosen, Funkgeräte, eine Kinder-Motorsäge, Kletterzeug, ein Rauchhaus zur Simulation von Wohnungsbränden und vieles mehr. Daniel Brand betont: "Wir wollen den Kindern beweisen: Wer mit einem kleinen Feuerwehrauto spielen kann, kommt später auch mit dem großen zurecht."

1.500 Stunden ehrenamtliche Arbeit

Für Daniel Brand und seine Feuerwehrkameraden Daniel Huppmann und Sebastian Söllner war das gesamte Projekt eine zeitintensive Herzenssache. "Jeder von uns hat 500 bis 600 ehrenamtliche Stunden investiert", berichtet Daniel Brand. Da die Original-Bauteile zum größten Teil gespendet wurden und auch finanzielle Zuschüsse eintrudelten, konnte die Kasse des Feuerwehrvereins geschont werden. Vom tieferen Sinn des Projekts sind sowieso alle Unterstützer überzeugt: Es geht darum, die Zukunft zu sichern. Denn viele Feuerwehren klagen über Nachwuchssorgen.

"Florian Waischenfeld 40/½": Zugpferd für die Kinderfeuerwehr?

"Ich bin sicher, dass wir mit diesem Mini-Feuerwehrauto noch einmal zehn Kinder für die Löschzwerge gewinnen können", sagt der 1. Kommandant Roland Huppmann. 40 ehrenamtliche Aktive hat die Feuerwehr Waischenfeld heute. "Damit stehen wir nicht schlecht da", meint Huppmann. Ein Knackpunkt sei immer mit der Volljährigkeit der Übertritt von der Jugendfeuerwehr zu den Aktiven.

Die beiden Löschzwerge Lea und Elena sind sich jedenfalls heute schon sicher, dass sie nach der Kinderfeuerwehr mit 12 Jahren in die Jugendfeuerwehr und später zu den "Großen" wechseln werden. Das Miniatur-Feuerwehrauto mit dem Funkrufnamen "Florian Waischenfeld 40/½" spielt dabei sicherlich auch eine Rolle.