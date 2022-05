Mini-EM: Nachwuchs europäischer Spitzenteams misst sich in Rehau

Die grenzüberschreitende "Mini-EM" der U11 findet am Wochenende in Franzensbad in Tschechien und in Rehau im Landkreis Hof statt. Erwartet werden Nachwuchs-Talente von 16 europäischen Spitzenteams, zum Beispiel von FC Bayern München, Manchester United, Ajax Amsterdam, FC Porto, Sparta Prag oder Legia Warschau.

U11: Der Nachwuchs europäischer Spitzenvereine reist an

Veranstaltet wird die "Mini-EM" seit 2008 von der Deutsch-Tschechischen Fußballschule (DTFS) aus Rehau unter der Schirmherrschaft des bayerischen und tschechischen Fußballverbands sowie der UEFA. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause sei es ein finanzieller, personeller und logistischer Kraftakt gewesen, das Turnier nun erstmals wieder auf die Beine zu stellen, sagt der Vorsitzende der Deutsch-Tschechischen Fußballschule, Gerald Prell.

Bis vor wenigen Wochen sei unklar gewesen, ob die Klubs aus halb Europa die weite Anreise planen könnten. In vielen Ländern hätten Kinder unter dem Corona-Lockdown gelitten und viele von ihnen wegen der Pandemie-Einschränkungen auch mit dem Sport aufgehört, so Prell. Dank zahlreicher Sponsoren in den Regionen Hof und Karlsbad sei die "Mini-EM" nun wieder möglich.

Finalspiele der "Mini-EM" finden in Rehau statt

Die jungen Fußballer und ihre Familien reisen am Freitag an. Die Vorrunden-Spiele finden am Samstag ab 9:30 Uhr im tschechischen Kurort Franzensbad statt, die Finalspiele steigen dann am Sonntag ab 9 Uhr in Rehau. Der Eintritt zu allen Spielen ist frei.