"Minga, bleib happy!" - Münchner Feuerwehr singt gegen Corona

Aufwändige Produktion

Für die Aufnahmen hat die Feuerwehr eigens ihre höchste Hubrettungsbühne in der Hauptwache aufgestellt. 54 Meter ist sie hoch. Musikalisch unterstützt wird Max Huber von zahlreichen pfeifenden Kollegen in Uniform vor ihren jeweiligen Feuerwachen. "Machts euch koa Sorgn, mia san fia eich do", heißt es an einer Stelle und natürlich endet der Song optimistisch: "Boid derf ma wieda olles macha!"

"Wir wollten auch einmal Danke sagen", heißt es in der begleitenden Pressemitteilung der Branddirektion. Die Kollegen hätten sich bei der aufwändigen Produktion selbst neu kennengelernt. So hätten viele zum ersten Mal mitbekommen, dass es bei der Feuerwache 6 zahlreiche Alphornbläser gibt.