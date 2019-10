Mineralientage München: Meteoriteneinschlag in Bayern miterleben

Der "Stubenberg" gehört zu einem der besten dokumentierten Meteoriten der Welt. Dieser Stein aus dem All ist älter als unsere Erde. Eine multimediale Erlebnisshow auf der Munich Show – Mineralientage München – zeigt die Hintergründe des Meteoritenfalls. Er ist der insgesamt siebte bayerische Meteorit. 2016 war er mit 280 Stundenkilometern auf die Erde gefallen.

Die Inszenierung auf dem Münchner Messegelände vereint das Milliarden Jahre alte Ausstellungsobjekt in der Vitrine mit Illusionen durch verschiedene moderne Medien und Technologien sowie Informationen zum Fall des "Stubenberg".

Vorträge, Sonderschauen, Kinderprogramm

Laut den Veranstaltern werden zahlreiche aufwendige Sonderschauen und ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm geboten, sowie zahlreiche Mitmachaktionen. Viele Aktivitäten sollen sich speziell an Kinder richten, so zum Beispiel Gold waschen, Haifischzähne sieben, Fossilien spalten und Edelsteine schleifen. Ein besonderer Spaß für Familien soll die Geo-Rallye sein, die in Zusammenarbeit mit dem Museum Mensch und Natur angeboten wird.

Mineralientage München: am Wochenende für Privatbesucher

Bereits am Freitag dürfen Fachbesucher die "Munich Show – Mineralientage München" sehen. Für Fachbesucher sind die Hallen auf dem Münchner Messegelände am Samstag und Sonntag geöffnet.

Die "Munich Show – Mineralientage München" findet heuer zum 56. Mal statt. Mit 1.200 Ausstellern aus der ganzen Welt bietet die Ausstellung eine Informations- und Handelsplattform für Händler, Interessierte und Laien. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Markus Söder.