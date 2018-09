Mindestlohn-Kontrollen: zahlreiche Verstöße in Unterfranken

Laut Tanja Manger vom Hauptzollamt Schweinfurt wurden 218 Arbeitgeber und 938 Arbeitnehmer überprüft. In 123 Fällen wurden laut Tanja Mager Unstimmigkeiten festgestellt. Dazu gehören neben nicht bezahlten Mindestlöhnen – 30 Fälle – auch Versicherungsbeiträge, die nicht, oder nicht in voller Höhe entrichtet wurden. Außerdem wurden Ausländer ohne Arbeitsgenehmigung beschäftigt und es wurden Mitarbeiter entdeckt, die Leistungen nach dem Hartz-IV-Gesetz erhalten und ihre Tätigkeiten nicht gemeldet hatten.

Kontrolleure wissen, wonach sie suchen müssen

Die hohe Zahl der Verstöße überrascht, denn die Kontrollen waren angekündigt. Doch Tanja Manger sagt, ihre erfahrenen Kollegen wissen einfach, wo sie suchen müssen: "Man kann die Stundenaufzeichnungen oder die Abrechnungen nicht so schnell anpassen, auch wenn es heißt, der Zoll kommt morgen. Die Aufzeichnungen sind ja bereits erstellt und die werden auch kontrolliert." Der Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamts Schweinfurt umfasst den gesamten Regierungsbezirk Unterfranken und Teile Oberfrankens.

Gewerkschafter fordert häufigere Kontrollen

Peter König von der Gewerkschaft Verdi begrüßt die Kontrollen des Zoll. Er würde sich aber noch deutlich mehr Kontrollen, vor allem in Sachen Arbeitszeiten wünschen: "Wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, dass in vielen Betrieben die Arbeitszeiten gar nicht genau erfasst werden. Es wird also der Mindestlohn umgangen, indem die Arbeitszeiten nicht richtig erfasst werden. Da würden wir mehr Kontrollen für sinnvoll erachten."

Hintergrund

Am 11. und 12. September 2018 haben insgesamt rund 6.000 Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung (FKS) bundesweit die Einhaltung der Mindestlohnregelungen geprüft. Dabei befragten die Zöllnerinnen und Zöllner über 32.000 Personen zu ihren Arbeitsverhältnissen und führten rund 4.500 Geschäftsunterlagenprüfungen bei Arbeitgebern durch. Der aktuelle gesetzliche Mindestlohn liegt bei 8,84 Euro pro Stunde.