Mindestlohn: DGB Mittelfranken versteht Bedenken nicht

Der DGB Mittelfranken kann die Befürchtungen der Arbeitgeber mit Blick auf die von der Bundesregierung geplante Erhöhung des Mindestlohns nicht nachvollziehen. Ähnliche Bedenken hätten sich bereits in der Vergangenheit nicht bewahrheitet, sagte der DGB-Bezirkschef Stephan Doll im Gespräch mit der Bayern2-Sendung "regionalZeit" anlässlich der Jahrespressekonferenz des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Mittelfranken.

Hier lesen Sie: Mindestlohn steigt 2022 in zwei Schritten

Alle würden von Erhöhung profitieren

Stattdessen würden alle von einer Erhöhung des Mindestlohns profitieren. Die Zufriedenheit der Beschäftigten stiege ebenso wie die Steuereinnahmen, so Doll. Besonders Frauen hätten bei einer Erhöhung auf 12 Euro am Ende des Monats mehr in der Tasche. Gleiches gelte für Beschäftigte im Gastgewerbe sowie Leiharbeiter.

Pandemie wirke "wie ein Brennglas"

Mit Blick auf die Corona-Pandemie sagte der mittelfränkische DGB-Chef, die Maßnahmen träfen weiterhin vor allem die Beschäftigten im Kulturbereich und der Gastronomie hart. Im Kulturbereich gebe es traditionell viele Selbstständige, während in der Gastronomie in Folge der Corona-Pandemie viele Entlassungen von Leuten mit 450-Euro-Jobs gegeben habe. Und das obwohl die Bezahlung und die Tarifbindung in der Branche ohnehin schlecht seien. Die Pandemie habe daher "wie ein Brennglas" gewirkt, so Doll. "Die Beschäftigten sind da massiv betroffen".

Demokratie ist gefordert

Mit Blick auf die anhaltenden Protestaktionen in der Querdenker-Szene sagte der Vorsitzende des DGB Mittelfranken: Menschen die Kritikpunkte hätten, könnten diese zwar auch äußern. "Aber man sollte nicht mit Menschen auf die Straße gehen, die Coronaleugner, Rechtsextreme oder Antisemiten sind", so Doll. "Jeder Demokrat und jede Demokratin ist gefordert (…) zu schauen: mit wem ist man auf der Straße?" Mit Demokratiefeinden gemeinsam zu demonstrieren, sei eine "rote Linie".