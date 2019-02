Minderjährig oder nicht? Landkreis prüft Alter von Flüchtlingen

Wenn es im Landratsamt Main-Spessart bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) berechtigte Zweifel an deren Altersangabe gibt, dann findet eine Altersfeststellung statt. Das berichtete Jugendamtsleiter Michael Martin den Kreisräten im Jugendhilfeausschuss. In Begleitung würden die Flüchtlinge dann an der Universität Frankfurt untersucht, und etwa am Gebiss könne man sehr genau das Alter bestimmen – oftmals mit erstaunlichem Ergebnis.

Einige Flüchtlinge stellen sich jünger

In elf Verdachtsfällen wegen des Alters stellte sich laut Jugendamtsleiter heraus, dass zehn der Personen keine Jugendlichen waren. Ein Afrikaner soll sogar deutlich über 30 Jahre alt gewesen sein. In solchen Fällen wurde die Jugendhilfemaßnahme sofort gekürzt, und die betroffenen Personen wurden in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Hochgerechnet sei so bereits eine halbe Million Euro eingespart worden, erklärte Michael Martin.