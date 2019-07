Mindelheimer Bahnhof nach Lagerhallen-Brand wieder freigegeben

Am Freitagmorgen war in der Lagerhalle eines Agrarhändlers in der Mindelheimer Bahnhofstraße ein Feuer ausgebrochen. Gegen halb acht hatten Mitarbeiter des Agrarhandels die Feuerwehr alarmiert, weil es aus dem Dachstuhl einer Lagerhalle rauchte. Kurze Zeit später stand der gesamte Dachstuhl in Flammen. Wegen des starken Rauches mussten die Anwohner ihre Fenster und Türen geschlossen halten.

Brand gelöscht, Züge fahren wieder

Inzwischen ist es der Feuerwehr gelungen, den Brand zu löschen. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Das Feuer hat allerdings einen Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro angerichtet. Von dem Brand und der starken Rauchentwicklung war zeitweise auch der Zugverkehr von und nach Mindelheim betroffen: Die Züge konnten den Bahnhof wegen des Feuerwehreinsatzes nicht mehr anfahren. Inzwischen ist der Bahnhof aber wieder freigegeben, es kann allerdings noch zu Verspätungen kommen.