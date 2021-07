Mindelheim bekommt die Mindelburg zurück

Nach 72 Jahren verlässt der Verlag Sachon als bisheriger Mieter die Mindelburg. Das Mindelheimer Wahrzeichen ist damit zu Anfang Juli offiziell wieder an die Stadt übergegangen. In den nächsten Jahren soll dort ein Museum entstehen, auch die Sammlung des jetzigen Mindelheimer Stadtmuseums soll dann in die Burg umziehen.

Museum frühestens in drei Jahren

Außerdem sind Veranstaltungsräume geplant und in den luxuriös ausgestatteten Wohnräumen des früheren Schlossherrn Werner Sachon, der im Jahr 2005 verstarb, könnten beispielsweise standesamtliche Hochzeiten gefeiert werden, sagte der Mindelheimer Kulturreferent Christian Schedler dem BR. Bis das Museum eröffnen könne, werde es aber noch mindestens drei Jahre dauern.

Aktuell nehmen Bauforscher und auch Archäologen die Burg, die wahrscheinlich im 12. Jahrhundert erbaut wurde, genau unter die Lupe. Denn im Lauf der Jahrhunderte wurde die Burg immer wieder durch Kriege oder Brände teilweise zerstört, es wurde an-, um- und wiederaufgebaut. Zur Nazizeit war sie ein Zentrum der Hitlerjugend, während des Zweiten Weltkriegs ein Lazarett.

Ältestes Ziegelbauwerk nördlich der Alpen?

Die alten Gemäuer bergen noch viele Geheimnisse. Doch die Forscher machten bereits erstaunliche Entdeckungen: So sei man sich laut Schedler mittlerweile weitgehend sicher, dass es sich bei der Mindelburg um das älteste Profanbauwerk in Ziegelbauweise nördlich der Alpen handele. Das Kulturamt bemühe sich daher momentan, die Mindelburg als Denkmal von nationalem Rang bestätigen zu lassen, womit man auf Fördergelder vom Bund hoffen könnte.

Flucht-Tunnel führen kilometerweit durchs Mindeltal

Außerdem wurden jahrhundertealte Flucht-Tunnel unter der Burg entdeckt. Einer davon führt von der Burgkapelle hinab durch das Mindeltal bis unter die Kirche im zwei Kilometer entfernten Apfeltrach. Die Kapelle selbst war anders als bislang angenommen wohl ursprünglich eine Torhalle. Das legt ein romanischer Torbogen nahe, dessen Umrisse bei den Aufräumarbeiten im Zuge des Auszugs des Verlags im Gemäuer eines kleinen Innenhofs sichtbar wurden.

In einem oberhalb gelegenen Dachboden tauchte ebenfalls ein derartiges romanisches Portal auf, von dem bisher niemand etwas wusste. Diese Strukturen deuten laut Schedler darauf hin, dass die Burg in ihrer ursprünglichen Form als luxuriöser, romanischer Palast errichtet wurde, möglicherweise der Landsitz eines Herrschers.

Wer hat die Mindelburg erbaut?

Wer die Burg vor mutmaßlich rund 850 Jahren errichten ließ, war bis vor kurzem ebenfalls völlig unklar. Laut Christian Schedler ist man sich aber inzwischen einigermaßen sicher, dass es Herzog Welf VI. von Schwaben gewesen sein muss: Nur er habe zu dieser Zeit in dieser Region über entsprechende Macht und Mittel verfügt, ein derart herrschaftliches Anwesen zu bauen.

Das würde auch die Ziegelbauweise erklären, die nördlich der Alpen erst im 13. Jahrhundert langsam üblich wurde: "Vom Kaiser Friedrich Barbarossa zum Herzog von fast ganz Oberitalien gemacht", gehe man davon aus, dass Welf VI. einen "italienischen Bautrupp" anrücken ließ, um sich diesen "hochmodernen, hochnoblen Palast bauen zu lassen", sagt Schedler. In Italien war die Ziegelbauweise zu dieser Zeit bereits bekannt.

Neue Umrisse vermauerter Fenster tauchen auf

Die Unwetter mit sehr starken Regenfällen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben derweil aber gleich neue Fragen zur Mindelburg aufgeworfen: Die Außenwand des Torwärterhäuschens an der Einfahrt zur Hauptburg wurde durch die Niederschläge stark durchfeuchtet, wodurch bislang unbekannte Umrisse von inzwischen vermauerten Fenstern sichtbar geworden sind. Schedler zückt sein Smartphone, macht ein Foto und sagt: "Eindeutig ein spätgotisches Fenster, da werden wir auch noch ranmüssen."