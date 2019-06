Die 44-jährige Frau hatte sicherheitshalber Abstand zu den Kindern gehalten. Nachdem Vorfall konnte sie nichts mehr sehen, daher alarmierte der Bademeister den Rettungsdienst. An einem Auge diagnostizierte ein Arzt einen Riss in der Hornhaut. Die Kinder waren inzwischen verschwunden und konnten nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am Mittwoch.