Auf der Jagd nach den entlaufenen Rindern

Von den 25 Rindern, die in der Nacht bei einem Brand in Miltenberg ausgebüxt sind, konnten bisher nur drei eingefangen werden. Der Rest, so die Polizei, sei "spurlos verschwunden". Wie die Polizei-Pressesprecherin Kathrin Thamm dem BR mitteilte, sei es in der Nacht zwar gelungen, die Tiere größtenteils in Schach zu halten und zu verhindern, dass die Tiere zu einer Verkehrsgefährdung werden.

Problem: Polizei hat weder Lassos noch ein mobiles Gatter

Allerdings hätte es schlichtweg an Personal und Ausrüstung gefehlt, um alle Rinder tatsächlich einzufangen. "Wir hatten weder Lassos noch ein mobiles Gatter oder Ähnliches." So sei es gekommen, dass die völlig verängstigten Tiere "irgendwann einfach getürmt sind", so Thamm weiter. Lediglich drei konnten bei Weilbach gestellt und eingefangen werden.

Polizei derzeit einziger "Kuhjäger"

Derzeit setzt die Polizei die Suche nach den Rindern fort. Mindestens 15 Einsatzkräfte durchforsten dabei die Gegend. "Außer dem Halter der Tiere sind wir die einzigen Kuhjäger", erklärt Thomas Lutz aus der Polizei-Einsatzzentrale in Würzburg. Mit von der Partie sind seinen Angaben zufolge die Dienststellen aus Miltenberg und Aschaffenburg sowie Hundeführer und ein Polizeihubschrauber.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei vermutet, dass die Gruppe der Rinder versprengt ist und sich einzelne Tiere auch im nahe gelegenen Wald aufhalten könnten. Die Polizei bittet deshalb dringend um Hinweise, falls die Rinder gesichtet werden, und zwar unter der Telefonnummer 09371/9450.