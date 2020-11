Millionenspritze vom Bund für Burg Rothenfels

Für die Sanierung und die statische Sicherung des größten Gebäudes der Burg Rothenfels (Landkreis Main-Spessart) stellt der Bund gut fünf Millionen Euro zur Verfügung. Das hat der Haushaltsausschusses des Bundestags beschlossen, teilte heute die Vereinigung der Freunde von Burg Rothenfels mit. Der Ostturm der Burg, dessen Ursprünge Anfang des 16. Jahrhunderts liegen, muss aufgrund statischer Mängel in den nächsten Jahren umfangreich saniert und gesichert werden. Gleichzeitig soll ein Kellergewölbe wieder zugänglich gemacht und für die Bildungsarbeit ertüchtigt werden.

Burg gehört einem Verein

Die notwendigen Maßnahmen werden mit 10,4 Millionen Euro kalkuliert. Es ist das bisher umfangreichste Bau- und Sanierungsprojekt in der Geschichte der Vereinigung der Freunde von Burg Rothenfels. Die Burg gehört dem Verein seit über 100 Jahren. Die Sanierung wird auch vom Freistaat unterstützt: er stellt Mittel aus der Denkmalpflege in Aussicht. Notwendige Eigenmittel will der Verein durch Spenden aufbringen. Die Vereinigung hofft, die aktuell geschlossene Bildungseinrichtung im kommenden Jahr wieder öffnen zu können.

Jugendherberge und Bildungsstätte

Hintergrund: Burg Rothenfels ist eine Jugendherberge und eine Heimvolkshochschule in privater Trägerschaft. Die Vereinigung der Freunde von Burg Rothenfels e. V. erwarb die Burg vor über 100 Jahren als zentrale Versammlungsstätte für einen Zweig der katholischen Jugendbewegung. Mit über 40.000 Übernachtungen und etwa 50 Bildungsveranstaltungen im Jahr zählt Burg Rothenfels zu den großen Einrichtungen dieser Art.