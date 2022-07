Millionenschwere Sanierung von Burg Rothenfels startet

Feierlich startet die Vereinigung der Freunde von Burg Rothenfels am Sonntag ihre Baustelle am Ostpalas. Das größte Gebäude der Burg wird bis Ende 2024 aufwändig für über 10,4 Millionen Euro saniert - und zwar bei laufendem Betrieb. In sieben Abschnitten werden Süd- und Ostturm, Ostpalas, Verbindungsbau Süd, Außentreppe Rittersaal, Außentreppe Kapelle und Burgmauer zwischen Ostpalas und innerem Burgtor renoviert.

Feierliche Eröffnung der Baustelle

Die Feierlichkeiten beginnen mit einem Gottesdienst in der Burgkapelle. Anschließend wird die Baustelle offiziell bei einem Frühschoppen eröffnet. Rund um den Baustellenkran erwartet die Gäste ein vielseitiges Programm, einschließlich Livemusik. Neben Informationen zu den Sanierungsmaßnahmen, Baustellenführungen und Gesprächsmöglichkeiten mit den Verantwortlichen gibt es auch ein kleines Kinderprogramm, unter anderem mit einer Hüpfburg. Eingeladen sind Interessierte aus Rothenfels, Bergrothenfels und der Umgebung.

Jugendherberge und Heimvolkshochschule

Burg Rothenfels ist eine Jugendherberge und eine Heimvolkshochschule in privater Trägerschaft. Die Vereinigung der Freunde von Burg Rothenfels e. V. erwarb die Burg vor über 100 Jahren als zentrale Versammlungsstätte für einen Zweig der katholischen Jugendbewegung. Mit über 40.000 Übernachtungen und etwa 50 Bildungsveranstaltungen im Jahr zählt Burg Rothenfels zu den großen Einrichtungen dieser Art.