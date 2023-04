Millionenschäden durch Marken- und Produktpiraterie in Bayern

Urheberrechtsverletzungen und Ideenklau: Das Hauptzollamt Schweinfurt (HZA-SW) kämpft mit seinen sechs Dienststellen gegen Marken- und Produktpiraterie und weist in diesem Zusammenhang auf den Welttag des geistigen Eigentums hin, der am heutigen Mittwoch stattfindet.

Der Diebstahl fremder Produktions- und Forschungsergebnisse verursache weltweit jedes Jahr Milliardenschäden, heißt es in der Mitteilung. Ideenklau sei kein Kavaliersdelikt, sondern Wirtschaftskriminalität, die die Innovationskraft Deutschlands beeinträchtige und Arbeitsplätze koste.

Zehntausende Plagiate beim HZA Schweinfurt

Zum Hauptzollamt Schweinfurt gehörten die sechs Dienststellen der Zollämter Aschaffenburg, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Dettelbach-Mainfrankenpark und Schweinfurt-Londonstraße. Gemeinsam gehen sie gegen illegalen Handel mit gefälschten Produkten vor und versuchen die Bevölkerung vor gesundheitsschädlichen und billigen Nachahmungen zu schützen.

Über 120 Bedienstete arbeiten in den Zollämtern der Region und kontrollieren die Warenströme der Ein- und Ausfuhr sowie internationale Post- und Paketsendungen, heißt es in der Mitteilung.

Bei den Zollämtern im Bezirk des Hauptzollamts Schweinfurt wurden in den Jahren 2020 bis 2022 in 424 Fällen insgesamt 57.756 Plagiate aus dem Verkehr gezogen, das teilt Benedikt Danz vom Hauptzollamt Schweinfurt auf Anfrage von BR24 mit. Der Wert der beschlagnahmten Waren lag bei über 2,8 Millionen Euro, so Danz. Dabei handelte es sich vielfach um Bekleidung, Schuhe aber auch um elektronische Ausrüstung und Computerausrüstung, so Danz weiter.

Postpakete werden kontrolliert

Die Kontrollen werden an den Zollämtern (Aschaffenburg, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Dettelbach-Mainfrankenpark, Schweinfurt-Londonstraße) durch Beamtinnen und Beamte des Hauptzollamts Schweinfurt durchgeführt. Postpakete, die aus Herkunftsländern außerhalb der Europäischen Union stammen, werden dort zunächst zollamtlich behandelt. Sollte bei einer Kontrolle des Postpakets festgestellt werden, dass Verbote und Beschränkungen betroffen sind, so werden diese aus dem Verkehr gezogen, erklärt Danz.

Bundesweit stoppten die Zöllnerinnen und Zöllner seit 2020 etwa 66.000 Sendungen, weil der Verdacht bestand, Schutzrechte könnten verletzt sein. In der Folge zogen sie 31 Millionen Fälschungen aus dem Verkehr. Der überwiegende Teil kam aus China, aber auch die Türkei und Hongkong sind Herstellungs- und Versandländer für nachgeahmte Produkte. Der Wert der beschlagnahmten Waren belief sich allein in Deutschland im Zeitraum der vergangenen drei Jahre auf knapp eine Milliarde Euro. Neben Markenbekleidung stehen auch technische Artikel, wie Computerbauteile, Maschinen und Werkzeuge bei Fälschern hoch im Kurs, heißt es in der Mittelung.

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat im Jahr 2000 den Welttag des geistigen Eigentums ausgerufen. Seither wird an diesem Aktionstag, am 26. April, auf die Bedeutung von Kreativität und geistigem Kapital aufmerksam gemacht.