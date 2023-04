Millionenschaden: Urteil in Cyberbetrug-Prozess erwartet

Im Prozess um einen groß angelegten Cyber-Betrug in Millionenhöhe soll am Donnerstag am Landgericht Regensburg das Urteil fallen. Das bestätigte eine Sprecherin des Landgerichts auf BR-Anfrage.

Gewerbs- und bandenmäßiger Betrug

Angeklagt sind drei Männer im Alter von 35 bis 62 Jahren, darunter ein Vater und dessen Sohn. Ihnen wird gewerbs- und bandenmäßiger Betrug vorgeworfen. Über Jahre hinweg sollen sie Hunderten Anlegern aus dem In- und Ausland vorgegaukelt haben, auf Online-Plattformen ihr Geld anzulegen und so hohe Gewinne erzielen zu können.

Insgesamt sollen die Männer so von 2015 bis 2021 weltweit rund 77 Millionen Euro erwirtschaftet haben. Die Gelder der Geschädigten sollen aber nie wirklich angelegt worden sein.

Anleger aus Niederbayern, der Oberpfalz und Oberbayern geprellt

Stattdessen sollen die Angeklagten, die auch in Israel und Georgien aktiv waren, das Geld in die eigene Tasche gesteckt haben, unter anderem sollen sie damit Callcenter finanziert haben, die sie eigens für die Betrugsmasche aufgebaut hatten.

Im Prozess am Landgericht Regensburg geht es am Donnerstag lediglich um die rund 300 deutschen Betrugsopfer - darunter auch Anleger aus Niederbayern, der Oberpfalz und Oberbayern - und einem Gesamtschaden von rund 6,8 Millionen Euro.

Angeklagter will Millionensumme zurückzahlen

Die drei Angeklagten haben die Tatvorwürfe laut Landgericht bereits eingeräumt. Einer von ihnen, ein 35-Jähriger, hat zudem mit der Staatsanwaltschaft vereinbart, rund 4,9 Millionen Euro an die geschädigten Anleger zurückzuzahlen.