Millionenschaden nach Lagerhallen-Brand in Barbing

Der Brand einer Lagerhalle am Sonntagabend in einem Gewerbegebiet in Barbing hat offenbar einen viel größeren Schaden verursacht, als zunächst angenommen worden war. Die Polizei geht inzwischen von einem Millionenschaden aus.

Gesamtschaden: Mehrere Millionen

Die Feuerwehr hatte das Feuer am Sonntagabend löschen können. Der unmittelbar durch den Brand, verursachte Sachschaden bewegt sich laut Polizei im niedrigen, fünfstelligen Eurobereich. Der Gesamtschaden aber durch die Rußentwicklung, den Produktionsausfall und weitere Beeinträchtigungen dürfte aber mehrere Millionen betragen und könne zur Zeit noch gar nicht beziffert werden, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Verletzt wurde niemand.

Verdacht auf Brandstiftung

Passanten hatten am frühen Sonntagabend eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Lagerhalle entdeckt und einen Notruf abgesetzt. Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand sei von Brandstiftung auszugehen, hieß es. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.