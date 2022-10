Millionenschaden nach Feuer in Pappenheim – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Dienstag hat ein Brand in einer Produktionshalle für Fenster im Pappenheimer Ortsteil Bieswang (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) einen Schaden in Höhe von mehreren Millionen verursacht. Menschen kamen nach Angaben der Polizei nicht zu Schaden.

Bis zu 200 Einsatzkräfte vor Ort

Wie die Polizei mitteilt, brach aus bislang unbekannter Ursache gegen 02.45 Uhr nachts in der Halle ein Feuer aus. In der Produktionshalle für Fenster befanden sich verschiedene Maschinen und Materialien, die Feuer fingen. Zeitweise waren bis zu 200 Kräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Erst am Vormittag war der Brand gelöscht.

Polizei bittet um Unterstützung

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Ansbach übernommen. Sie bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 / 21 12-33 33 zu melden.