Millionenschaden nach Feuer in Oberhaid – Brandstiftung?

Eine Woche nach dem Brand des Vereinsheimes in Oberhaid im Landkreis Bamberg ermitteln Kripo und Staatsanwaltschaft Bamberg gegen einen 46 Jahre alten Mann wegen fahrlässiger Brandstiftung. Wie die Polizei mitteilte, habe die Befragung des Mannes ergeben, dass vermutlich die unsachgemäße Entsorgung von heißer Asche das Feuer ausgelöst haben könnte.

Ursprünglich geschätzter Sachschaden korrigiert

Das Feuer war bei den Mülltonnen des Vereinsheims ausgebrochen. Das habe die Auswertung der Brandspuren ergeben, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Feuer richtete Sachschaden in Höhe von mehr als einer Million Euro an. Zunächst war die Rede von 150.000 Euro.