Millionenschaden nach Brand in Schrobenhausen

Ein Brand in einer Maschinenhalle in Schrobenhausen hat einen Millionenschaden verursacht. Aus noch unbekannter Ursache brannte am Donnerstag Abend im Ortsteil Mühlried eine landwirtschaftlich genutzte Halle nieder. Verletzt wurde niemand. Die Kripo Ingolstadt ermittelt.

Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht

Mehr als 100 Feuerwehrmänner der Umgebung warben bis Freitagvormittag mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Halle, in der landwirtschaftliche Geräte sowie Heu und Stroh gelagert waren, konnte nicht mehr gerettet werden. Sie brannte kontrolliert nieder.