Millionenschaden nach Brand in Gießerei in Hof

Bei einem Brand in einer Gießerei im Hofer Ortsteil Haidt ist am Dienstag ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt, war am Nachmittag gegen 16 Uhr eine Maschine in dem Betrieb in der Ferdinand-Porsche-Straße in Brand geraten.

Aluminium verarbeitende Maschine in Flammen

Rund 120 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren laut Polizei schnell vor Ort. Dennoch entstand an der Aluminium verarbeitenden Maschine und am Gebäude der Gießerei ein Sachschaden von etwa eineinhalb Millionen Euro. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und wird von der Kriminalpolizei Hof untersucht.