Millionenschaden nach Brand bei Premium Aerotec in Augsburg

In der Werkshalle, die in der Nacht gebrannt hat, stand eine Maschine für Oberflächenbearbeitung, die bei dem Brand laut Premium Aerotec erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde - es entstand ein Sachschaden im zweistelligen Millionenbereich.

Feuerwehrleute nach Brand wohlauf

Mehrere Feuerwehrleute sind nach dem Brand vorsorglich medizinisch untersucht worden, konnten aber ohne gesundheitliche Schäden nach Hause entlassen werden, wie aus einer Mitteilung hervorgeht, die Premium Aerotec in Abstimmung mit der Feuerwehr verfasst hat. Kurz nach dem Brand war die Polizei noch davon ausgegangen, dass bei den Löscharbeiten vier Feurwehrleute verletzt worden sind.

Brandursache noch nicht bekannt

Was den Brand ausgelöst hat, ist der Mitteilung zufolge noch nicht geklärt, die Brandursache werde derzeit von der Kriminalpolizei Augsburg mit Unterstützung von Brandgutachtern des Bayerischen Landeskriminalamts untersucht, hieß es.

Brand war nach zweieinhalb Stunden gelöscht

Am Donnerstagabend (27.12.) war gegen 23 Uhr im Premium Aerotec Werk Augsburg ein Feueralarm ausgelöst worden. Drei Minuten später war die Feuerwehr nach eigener Angabe vor Ort - zweieinhalb Stunden später war der Brand in der Werkshalle in der Haunstetter Straße gelöscht. Danach hat die Feuerwehr Brandwache gehalten, also Glutnester kontrolliert, damit die nicht wieder entfacht werden.

Premium Aerotec in Augsburg

Premium Aerotec hat insgesamt mehr als 10.000 Mitarbeiter. In Augsburg werden große und komplex geformte Flugzeugbauteile aus Aluminium, Titan und CFK (Kohlefaser) entwickelt und gefertigt, zum Beispiel Rumpfteile, Fußbodenstrukturen, Flügelkomponenten oder Ladetore.