Millionenschaden nach Brand bei Amazon in Graben

Auf dem Gelände von Amazon in Graben im Landkreis Augsburg ist am Samstagabend ein Schwelbrand ausgebrochen. Wie die Polizei am Sonntagmorgen dem BR sagte, fing es im Logistikzentrum des US-Konzerns gegen 19 Uhr an zu brennen. Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen gelöscht.

Keine Verletzten, hoher Sachschaden

Der Brandschaden sei gering, jedoch hätten Löschwasser und eine ausgelöste Sprinkleranlage einen erheblichen Wasserschaden angerichtet. Dieser dürfte rund eine Million Euro betragen, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Mitarbeiter konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Die Brandursache muss noch geklärt werden. Vom Amazon-Logistikzentrum in Graben aus werden täglich mehr als 200.000 Artikel versandt.