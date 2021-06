Millionenschaden: Holzpaletten-Werk in Johanniskirchen brannte

In Mödlsbach bei Johanniskirchen im Landkreis Rottal-Inn sind am Donnerstagnachmittag mehrere Hallen eines Holzpaletten-Werks in Flammen aufgegangen.

Polizei geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus

Laut ersten Erkenntnissen waren bis zu fünf Hallen auf 2.000 Quadratmetern betroffen, so das Polizeipräsidium Niederbayern. Man gehe von einem Millionenschaden aus. Personen waren nach derzeitigem Stand nicht in Gefahr, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern zum BR. Die Feuerwehr war bis in den Abend mit den Löscharbeiten beschäftigt. Laut Medienberichten war die Rauchwolke noch aus gut 20 Kilometern Entfernung zu sehen. Mehr ist derzeit noch nicht bekannt.