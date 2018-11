Millionenschaden: Großbrand einer Halle bei Rosenheim

Die Flammen schlugen meterhoch aus dem Gebäude in Flintsbach am Inn, für die Feuerwehren der Umgebung wurde Großalarm ausgelöst. Rund 200 Kräfte waren über mehrere Stunden damit beschäftigt, den Brand zu bekämpfen, bis in die Nacht hinein wurden letzte Glutnester gelöscht.

Zugverkehr wurde eingestellt

Die betroffene Halle steht direkt neben dem Bahngleis, der Zugverkehr zwischen Rosenheim und Kufstein musste eingestellt werden. Am späten Abend wurde laut Bundespolizei die Oberleitung auf Hitzeschäden überprüft. Am frühen Morgen wurde die Strecke wieder freigegeben.

Halle einer Druckerei in Flammen

Hart getroffen hat es die Druckerei in Flintsbach. In der Halle standen hochwertige Druckmaschinen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine große Druckmaschine in Brand geraten. Von dort griffen die Flammen auf weitere Räume der Halle über.

Die Feuerwehren konnten das Hauptgebäude retten. Die genaue Ursache muss noch ermittelt werden. Die Brandfahnder können die Halle erst betreten, wenn für sie keine Gefahr besteht durch herabstürzende Gebäudeteile.