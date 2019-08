Millionenschaden: Feuer zerstört Neubaukomplex in Oberaudorf

Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei am Freitagabend in Oberaudorf (Landkreis Rosenheim). Gegen 19.30 Uhr ging der Notruf ein, dass ein Neubaukomplex in der Rosenheimer Straße teilweise brennt. Der Komplex besteht aus einem Hauptgebäude mit mehreren Wohnungen und einem Nebengebäude.

Rosenheimer Straße in der Ortsmitte gesperrt

Die Flammen breiteten sich jedoch auf den gesamten Komplex aus. Er brannte komplett nieder. Wegen des starken Rauchs wurden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Samstagmorgen. Die Oberaudorfer Feuerwehr wurde von Trupps aus neun benachbarten Orten, unter anderem aus Kufstein und Niederaudorf in Tirol, unterstützt. Nach wie vor ist die Feuerwehr am Brandort. Die Rosenheimer Straße bleibt in der Ortsmitte laut Polizei bis Montag gesperrt.

Kripo kann Gebäude noch nicht betreten

Die Gebäude standen kurz vor der Fertigstellung und waren noch unbewohnt. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von rund drei Millionen Euro aus. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch nicht bekannt. Die Kripo ermittelt. Allerdings können die Brandfahnder das abgebrannte Gebäude noch nicht betreten.