Millionenschaden: Feuer zerstört Maschinenhalle und Biogasanlage

Zwei Menschen sind laut Polizei gestern Abend leicht verletzt worden als eine Maschinenhalle und eine Biogasanlage auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Osterberg, im Landkreis Neu-Ulm, gebrannt hat. Die Maschinenhalle geriet nach Angaben der Polizei gegen 17.30 Uhr in Vollbrand. Wegen des starken Westwinds griff das Feuer kurze Zeit später auf die unmittelbar angrenzenden Blockheizkraftwerke der Biogasanlage über. Die Hitze beschädigte das Tragluftdach eines der Gasspeicher, so dass das darin enthaltene Gas ausströmte und sich sofort entzündete.

Brand verursacht millionenschweren Schaden

Die Feuerwehr konnte aber nach Polizeiangaben verhindern, dass die Flammen auf ein benachbartes Gebäude übergriffen. Die Maschinenhalle mit darauf installierter Photovoltaikanlage und das Blockheizkraftwerkgebäude wurden bei dem Brand der Polizei zufolge aber völlig zerstört. Die Beamten schätzen den Sachschaden zurzeit auf mindestens zwei Millionen Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen.

Großeinsatz in Osterberg

Bei dem Brand waren insgesamt mehr als 110 Kräfte der Feuerwehren Osterberg, Altenstadt, Bergenstetten, Oberroth, Unterroth, Neu-Ulm, Babenhausen und Kellmünz, des Rettungsdienstes sowie der Polizei im Einsatz.